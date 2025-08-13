Fabio Tondelli e Iones Capiluppi, in due giorni Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix

Bella avventura tra Francia e Belgio per un trio targato Ciclistica 2000 Litokol. Alloggiando per tre giorni in quel di Tournai, il team manager William Tondelli ha scortato il figlio Fabio Tondelli e Iones Capiluppi sulle stradine e nei paesaggi di due tra le classiche più affascinanti e prestigiose al mondo. Tondelli junior e Capiluppi sono entrambi ex corridori della società cittadina, col primo che è tuttora membro del sodalizio fondato dal papà e presieduto da Ruggero Rivi, e hanno inforcato nuovamente la bicicletta per affrontare alcuni tratti di strada storici, accompagnati dal più anziano del gruppo nelle vesti di ds in ammiraglia: nella giornata di sabato hanno percorso 82 km del Giro delle Fiandre, attraversando muri leggendari come il Grammond, il Kruisberg, il Taaienberg, il Koppenberg, il Paterberg e naturalmente il Kwaremont, fino alla cittadina di Oudenaarde, dove è peraltro esposta l’ammiraglia originale della Molteni di Eddy Merckx. Il giorno seguente hanno percorso 97 chilometri della Parigi-Roubaix: dalla foresta di Arenberg fino al mitico velodromo Petrieux aperto al pubblico, 19 settori di purissime pietre infernali tra cui il Mons en Pevele e il Carrefour de l’Arbre, sperimentando con mano, o per meglio dire con manubri, pedali, ruote e sellini, quella catartica sofferenza che rende questi eventi degli autentici monumenti.