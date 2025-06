Gast Olympics 2023: Inclusione e Atletica al Camparada di via Melato

Anche quest’anno il Camparada di via Melato ha ospitato Gast Olympics, manifestazione di atletica leggera organizzata da G.A.S.T. Impresa Sociale, in collaborazione con Atletica Reggio. L’evento ha coinvolto circa 160 partecipanti, tra cui oltre 70 atleti con disabilità e 90 giovani esordienti impegnati nelle gare Fidal. La manifestazione si è svolta con il patrocinio di Cip, Special Olympics, Fidal Emilia-Romagna, Uisp, Csi, Comune di Reggio e Fondazione per lo Sport. Le gare hanno preso il via con la serie "Super Promo", in cui tre giovanissimi allievi hanno mostrato i risultati di un anno di impegno e allenamento. A seguire, si sono svolte le prove su 50, 80 e 300 metri piani, salto in lungo, lancio del vortex e staffette. "Sono molto soddisfatto, Gast Olympics è sempre un evento speciale – dice Giacomo Cibelli, presidente di G.A.S.T. – ed essere arrivati alla 14ª edizione è motivo di grande orgoglio. Chiediamo molto agli atleti, agli istruttori e alle famiglie, ma credere che si possa sempre fare un passo in più è parte del nostro approccio e anche quest’anno la risposta è stata straordinaria in partecipazione, energia e impegno". Intanto ha preso il via il Summer Camp, in programma sino al 2 agosto, cinque giorni a settimana che offrirà ai ragazzi momenti di apprendimento e divertimento con escursioni tra Appennino, mare e piscina.