Spettacolo pirotecnico sul fiume

Torna domani sera il PiroPo, i fuochi d’artificio che si specchiano nel grande fiume, per un appuntamento molto atteso da migliaia di spettatori.

Al lido di Boretto già dalle 19 sono previste le animazioni con lo show pirotecnico, preceduto dalla presenza dei truck food, spettacoli di artisti di strada e la fiaccolata sul fiume. Lo spettacolo piromusicale per illuminare il cielo, invece inizierà verso le 23. L’evento viene organizzato dalla Pro loco borettese in collaborazione con il Comune, in occasione della tradizionale sagra del Po. Ingresso 5 euro, gratis per i bambini fino ai 12 anni e per i tesserati Pro Loco. La biglietteria sarà aperta dalle 18.

Sono previste deviazioni al traffico per la chiusura di un tratto di argine maestro, a ridosso dell’accesso al lido, che viene reso pedonale durante la manifestazione.