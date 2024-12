Arrivano i polacchi. Tra spiagge, cucina e voli

"Di Rimini ci piace tutto". L’entusiasmo è di un polacco su cinque intervistato nell’indagine di Trademark e presentata da Stefano Bonini in occasione dell’evento Rimini Incoming. Prima della pandemia quello polacco era uno dei mercati emergenti, mentre oggi è consolidato tanto che nel comune riminese è secondo solo ai tedeschi. Numeri in crescita con 223mila pernottamenti quest’anno, che segnano un + 14,4% sullo scorso anno e un più 62,2% sul 2019, l’anno pre pandemia. Il volo diretto per Varsavia è certamente un asso nella manica che ha aiutato i turisti polacchi a conoscere ed avvicinarsi alla Riviera Romagnola.

Un mercato che rimane comunque emergente e con prospettive interessanti visto che ben il 72,8% del campione intervistato è arrivato quest’anno a Rimini per la prima volta. Rimini piace ai polacchi che ne apprezzano le diverse sfaccettature. Il 27% ha apprezzato la spiaggia e i suoi servizi, il 20% la bontà della cucina, il 10% il centro storico che ha visitato durante la bella stagione, e l’8% è rimasto stupito dal Parco del mare, mentre un 20% non sa cosa scegliere a dice che è tutto bello.

Il mercato polacco si sta rivelando sempre più promettente per il turismo riminese, tanto che già dall’estate scorsa il Comune ha realizzato la versione in polacco della Guida ufficiale della città. Inoltre sono sempre di più gli hotel che traducono i loro siti e le offerte in lingua polacca.

L’indagine è stata condotta tra luglio e settembre su un campione di 330 turisti incontrati in aeroporto al momento della partenza per il rientro a casa, e in alcuni alberghi. A piacere è la facilità con cui si può essere raggiunta Rimini, soprattutto grazie al volo diretto. Se invece si guarda alle caratteristiche dei turisti polacchi giunti in città emergono considerazioni interessanti.

Sono prevalentemente giovani. Sette su dieci hanno meno di 44 anni. Buona anche la permanenza visto che il 90% sta a Rimini almeno una settimana. Un indicatore importante per gli albergatori, soprattutto se si considera che il 78% dei turisti polacchi soggiorna in hotel. Nel 75% dei casi si tratta di coppie o famiglie, e quasi la metà del campione si è affidata al passaparola (43%) per scegliere Rimini come metà delle vacanze. Si tratta di turisti per lo più ‘stanziali’ che trascorrono la vacanza in città. Tre su quattro si comportano così. A rilevare il ‘buon prezzo’ nella scelta della destinazione è stato il 15%.