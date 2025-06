Misano, luci accese sul viale. Casadei canta ancora ’Ciao Mare’

Se la felicità avesse un interruttore, a Misano Adriatico lo accenderanno presto. Martedì 1 luglio, con la cena-evento “Ciao Mare”, una delle vie più amate della città, viale dei Platani, si illuminerà di parole: quelle di Raoul Casadei, re del liscio, voce di una Romagna che non conosce malinconia nemmeno quando si parla di mare a settembre. L’idea – semplice come un passo di mazurka sotto le stelle – è venuta a Brillamare, neonata associazione di commercianti, ristoratori, bagnini, albergatori e negozianti. Gente che di estate se ne intende, e che ha deciso di unire luci e sorrisi per dire a tutti: Misano c’è. E brilla, appunto. A presiedere questa combriccola luminosa è Michela Guagneli, vulcanica titolare del negozio Fluo (il nome è già un programma): con lei una squadra di imprenditori che credono più nelle strette di mano che nei solitari mugugni.

Obiettivo? Tenere accesa la città tutto l’anno, perché anche la Romagna, a saperla guardare bene, può luccicare pure a dicembre. Ma intanto si parte dall’estate, qui le cose belle cominciano sempre quando si sente odore di crema solare e di fritto misto servito sul lungomare.

E allora giù luminarie: non fiocchi di neve o angioletti (per quelli c’è tempo), ma le parole di Ciao Mare, quell’inno leggero che tutti, prima o poi, abbiamo fischiettato, anche senza saperlo. Un messaggio di benvenuto scritto in lettere di luce, che la sera si accende come una promessa di piadine, risate e balli in spiaggia. Perché a Misano, la felicità è una cosa semplice: un viale, una canzone, una risata di chi si ritrova sotto le stesse luci.

Dietro le quinte brilla anche Tiziano Corbelli, il direttore artistico che ha già portato le luminarie d’autore fino a New York (quando dici esportare la Romagna…). E se le luci delle canzoni hanno illuminato la Grande Mela, figurarsi cosa possono fare con un viale di pini e biciclette che vanno e vengono dal mare.

Il Comune ha dato una mano concreta – logistica, economica – perché certe magie nascono solo quando pubblico e privato decidono di stringersi la mano invece di farsi la guerra. E così è nata Brillamare: una piccola grande alleanza di chi la città la vive e la fa vivere, anche quando le giornate si accorciano e le cabine si chiudono. Ospite speciale sarà Mirko Casadei, con la sua orchestra itinerante: la musica dal vivo accompagnerà la serata tra balli, note folk e omaggi a suo padre Raoul, in un momento che lega il passato al presente con lo spirito allegro e coinvolgente della Riviera.