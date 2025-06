"Punta della valle": svelata targa commemorativa

Un nuovo tassello si aggiunge alla valorizzazione della memoria storica cittadina a Cattolica. Questo giovedì 19 giugno verrà inaugurata una targa commemorativa nel punto storicamente conosciuto come "Punta della Valle", alla presenza della Sindaca Franca Foronchi e del Vicesindaco Federico Vaccarini, nei pressi della Mura Majani dove la spiaggia incontra di fatto l’area portuale. Il toponimo, tramandato dalla tradizione popolare e documentato in antiche cartografie, tra cui la mappa del 1793 dell’ingegnere Giuseppe Castagnola, identifica dunque simbolicamente il limite sud-orientale della Pianura Padana, un riferimento di particolare interesse geografico e culturale. La targa, realizzata ora in marmo di Carrara, nasce grazie all’impegno di un gruppo di cittadini appassionati di storia e desiderosi di mantenere vive le tradizioni locali. Il luogo indicato come "Punta della Valle" corrisponde verosimilmente alla foce del torrente Tavollo, un’area che nel corso dei secoli ha subito notevoli trasformazioni a causa dell’azione erosiva del mare e che oggi di fatto si è trasformata nel portocanale Tavollo. Proprio per contrastare questo fenomeno, sul finire dell’Ottocento la famiglia Majani di Bologna, proprietaria di una villa e di un’azienda agricola nei pressi, fece realizzare una poderosa muraglia in pietra lunga circa 500 metri: la cosiddetta Mura Majani, oggi parte integrante del paesaggio storico di Cattolica. La targa verrà posizionata nel tratto più avanzato, a testimonianza tangibile di un passato che continua a raccontare l’identità del territorio.

lu.pi.