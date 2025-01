Operazione antidroga a Porto Viro: denunciato un cittadino marocchino

Rovigo, 3 gennaio 2025 – Un’importante operazione antidroga in basso polesine: a metterla in atto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Adria, insieme ai carabinieri cinofili a Porto Viro (Rovigo).

Hanno proceduto al sequestro di svariate dosi di cocaina e alcuni involucri di hashish nonché la somma contante di 2.500 euro. L’operazione è stata ritenuta pertinente all’ipotizzata attività illecita del reato di detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti, nei confronti di un cittadino marocchino domiciliato a Porto Viro, questo denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rovigo. Nel corso della stessa operazione sono stati controllati e identificati anche 26 cittadini extracomunitari, tra cui uno non in regola col permesso di soggiorno in Italia, il quale veniva quindi accompagnato alla Questura di Rovigo per l’avvio delle procedure di espulsione.