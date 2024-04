Calci, pugni e sediate in pieno centro: individuati quattro minori

Ancona, 8 aprile 2024 – Non resterà impunita la baraonda andata in scena nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, in pieno centro. I carabinieri hanno già identificato quattro minorenni, tra i 16 e i 17 anni, tutti sudamericani residenti in provincia di Ancona, che avrebbero innescato il far west poi esploso a colpi di catene, sedie, morsi e bottigliate tra corso Mazzini e la traversa di via Benincasa. Informate sia la Procura minorile che quella ordinaria. S’indaga per rissa ma non è escluso che possano ravvisarsi altri reati.

I militari hanno un lungo lavoro da fare che riguarda la visione dei filmati delle telecamere di pubblica sicurezza e quelle dei locali pubblici della zona da controllare per vedere come sono andati i fatti e chi ha colpito per primo e come. Le spycam hanno ripreso il parapiglia violento che si è scatenato in pochi minuti con botte da orbi e l’arrivo delle forze dell’ordine prima e quello dei mezzi di soccorso subito dopo.

Fino a ieri mattina non erano arrivate denunce da parte dei feriti ma sono attese nelle prossime ore. In base alle lesioni si ravviseranno eventuali responsabilità penali. In ospedale, per farsi medicare, sono andati sia il cuoco del bar ristorante cremeria Rosa (un tunisino di 28 anni) che i quattro minorenni che avrebbero detto di averle più prese che date. I carabinieri attendono i referti di tutti i coinvolti.

Oltre ai ragazzini sudamericani venerdì c’erano infatti diversi adulti nella baraonda che si è scatenata, tra questi il gestore dell’Arte della Pizza, che ha l’attività nella traversa di vai Benincasa, il cuoco del bar ristornate cremeria Rosa su corso Mazzini e il titolare del locale Fabrizio Boari. Dalle analisi delle telecamere potrebbero emergerne anche altri perché dopo l’arrivo dei carabinieri e della polizia locale c’è stato anche un fuggi fuggi generale. Il gruppetto di minorenni era venuto in trasferta ad Ancona per passare un pomeriggio di svago e sballo.

Stando infatti alle prime testimonianze avrebbero preso posto ai tavolini della pizzeria Arte della Pizza, bevendo anche superalcolici acquistati in autonomia altrove. Alticci avrebbero iniziato a infastidire i passanti e la clientela della pizzeria tanto che il gestore è dovuto andare fuori per chiedere loro di smetterla. Questo avrebbe innescato la rissa che si è spostata su corso Mazzini dove è uscito il cuoco di Rosa e il titolare per aiutare il gestore della pizzeria, preso di mira dai ragazzini. Una catena sarebbe stata trovata già a terra ma usata solo per impaurire. La zuffa è seguita a colpi di sedie, prese dal dehor di Rosa, gomitate e pugni.