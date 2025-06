Caro spiaggia, la città nella top ten nazionale

Dopo gli appartamenti, anche le spiagge risultano tra le più care. L’aumento del 9%, secondo l’indagine di Altroconsumo, fa balzare la spiaggia di velluto nella top ten delle spiagge più care. La notizia arriva alla vigilia del primo week-end da bollino rosso, dove da domenica prenderà il via anche la sosta a pagamento sul lungomare. Per i turisti mordi e fuggi, non è semplice trovare un ombrellone libero negli stabilimenti più gettonati, prenotati per lo più dagli stagionali che si sono visti applicare un ritocco di circa il 2%. Ma la gran parte hanno applicato anche la promozione, ‘paga in anticipo e ti togliamo l’aumento’, un modo per fidelizzarsi il cliente.

Non solo le spiagge, nella top ten ci sono anche gli appartamenti: Senigallia è tra le città balneari più care dove comprare casa, in prima fila sul lungomare si superano i 5 mila euro al metro quadro. Quella degli appartamenti a prezzo d’oro, è una bolla che va avanti ormai da anni e che ci si trovi ad acquistare in inverno o in estate, il prezzo non cambia.

Ma a far discutere in queste ora, è l’aumento delle spiagge che ha riguardato 213 stabilimenti sparsi su tutto lo stivale: "Non ci risulta questo aumento delle tariffe, né che Senigallia abbia cifre particolarmente significative rispetto ad altre località turistiche simili - afferma il sindaco Massimo Olivetti - per altro non abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei cittadini né tantomeno dalle categorie economiche che operano nel settore balneare". Un primo aumento significativo era stato apportato post covid, anche a causa delle distanze ampie che avevano costretto i bagnini a diminuire gli ombrelloni. Poi i prezzi sulla spiaggia di velluto si sono più o meno stabilizzati, con aumenti che viaggiano al massimo intorno al 4%, ma bisogna tenere conto anche dei servizi che sono inclusi nel prezzo.

C’è chi offre il servizio di asciugamani e acqua, aggiunto a quello di baby sitter, chi campi da gioco gratuiti e chi un servizio di catering quotidiano sotto il proprio ombrellone. Una città dove invece il costo degli alberghi nella prima decade di giugno, resta ancora più che abbordabile: un pernottamento per due persone in un quattro stelle supera di poco i 150 euro. Resta invece fermo e inferiore a molte località turistiche, il costo dei parcheggi a pagamento sul lungomare che è fermo a 1,20 euro. E oggi alle 19 in piazza Garibaldi, sarà l’inviato di Striscia la Notizia con un bike show ad aprire il cartellone degli eventi estivi.