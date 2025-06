Fa parte di una banda di ladri: arrestato un 47enne romeno

I carabinieri del Norm di Jesi hanno rintracciato nel centro di Jesi un 47enne romeno, privo di precedenti penali in Italia ma risultato colpito da un Mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Suceava, per un tentato furto aggravato avvenuto in quella città rumena ad aprile. L’uomo avrebbe fatto parte di una banda di ladri che il 15 aprile avrebbero assaltato un container di una ditta di spedizioni rumena, tentando di rubarne il contenuto; nella circostanza, il titolare della ditta si era accorto del tentativo di furto, mettendo in fuga i malviventi tra i quali aveva riconosciuto anche l’uomo che nel frattempo si è trasferito a San Marcello. I militari l’hanno quindi condotto in caserma e dopo averne verificato le esatte generalità, al termine della procedura di fotosegnalamento, poiché sprovvisto di documenti italiani, l’hanno sottoposto a un "Arresto provvisorio ai fini estradizionali", conducendolo a Montacuto. All’esito dell’udienza per la convalida dell’arresto, dovranno essere avviate le procedure di estradizione, per assicurare il presunto ladro alla giustizia del proprio paese dovendo egli scontare una pena detentiva di 5 anni.