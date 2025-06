Il sindaco Glorio incontra Mogol

Convocato per venerdì pomeriggio il secondo Consiglio del governo Glorio a Osimo per votare la presidenza (terzo voto) e definire gli indirizzi per la nomina dei cda delle partecipate. In questi giorni la neo sindaca è stata in trasferta, la prima, a Terni con una delegazione dell’autoclub "Luigi Fagioli" di Osimo in occasione del trentennale del gruppo ternano "Borzacchini", con cui l’associazione osimana è gemellata. "Presenti il mitico Maestro Mogol e Gioni Barbera – ha detto -. Ad ottobre prossimo sarà viceversa l’autoclub di Terni a venire in trasferta a Osimo. Il turismo tramite gli eventi sportivi è una chiave importante da sviluppare per promuovere il territorio e incrementare anche lo sviluppo economico della nostra comunità". Intanto i piraniani ufficializzano la nascita del movimento "Progetto Civico – Osimo 2030", frutto dell’unione delle tre liste civiche che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Francesco Pirani, Pirani sindaco, Osimo al Centro e Progetto Osimo. "Il nome stesso rappresenta una visione di lungo periodo, con lo sguardo rivolto alle prossime amministrative ma soprattutto al futuro della nostra città".