"L’Hemingway" fa brillare la movida jesina

La determinazione, la voglia di fare, l’ottimismo, la collaborazione. E la riconoscenza. Il senso di gratitudine nei confronti di chi c’era prima (a Diego Zanotti, fondatore e per quindici anni anima e core del Cafè più famoso di Jesi sarà venuto il singhiozzo ieri mattina). Le componenti essenziali, gli ingredienti, più corretto forse, dai quali (ri) parte l’avventura dell’ Hemingway Cafè. Andrea Antolini, Manuela Bugatti, Claudia Marconi, Davide Morresi, Matteo Stronati, Matteo Tiranti (In ordine volutamente e rigorosamente alfabetico) il collettivo di professionisti che domani sera (appuntamento alle 21 con il concerto del Funkastigo e il dj Max Lelli) inaugureranno, rinnovato anche il nome L’Hemingway (la L alla jesina da queste parti fa tutta la differenza del mondo ...) la nuova gestione dello storico locale di Piazza delle Monnighette. Il locale che per anni è stato punto di riferimento della movida jesina ospitando una miriade di eventi – si legge nella nota di ieri – da serate dj a concerti, da spettacoli teatrali a reading e rassegne letterarie, si appresta a scrivere un nuovo capitolo delle sua ricca storia. Un eredità che sei amici hanno deciso di prendere in carico con la società Cuba Libre un nome che evoca sia il mondo dei cocktail che quello dell’Isola più famosa dei Caraibi dove l’autore de "Il vecchio e il mare" ha vissuto per oltre un ventennio. "Vogliamo partire dall’ottimo lavoro svolto nelle precedenti gestioni che hanno dato un identità riconosciuta a livello regionale e non solo – continua la nota – per proporre nuove esperienze sia enogastronomiche che di intrattenimento, una rinnovata cocktail list, tra classici immancabili e nuovi esperimenti, con vini e birre di qualità (bevi responsabilmente la mission e l’invito per i più giovani by Manuela Bugatti ...) la base ideale per trascorrere l’estate tra aperitivi sulle scalette, cene all’aperto e un ricco cartellone di eventi e fresche collaborazioni che saranno presentate a breve". Tra le novità un orario di apertura che coprirà anche la pausa pranzo. "Da fine giugno saremo aperti anche a pranzo per offrire una alternativa leggera e veloce a chi volesse mangiare qualcosa in centro godendo della vista offerta dalla piazzetta. Una soluzione pensata per i tanti turisti in visita per la città". Domani dalle 19 appuntamento in piazzetta, si riparte da dove tutto era cominciato due chiacchiere tra amici, l’aperitivo, un po’ di buona musica.

Gianni Angelucci