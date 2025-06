Lotta al tumore del seno. Test gratis per le dipendenti

Mammografie ed ecografie mammarie alle dipendenti, il gruppo Frittelli Maritime punta alla prevenzione e alla salvaguardia delle proprie risorse umane. Un’iniziativa fuori dagli schemi quella presentata ieri nella sede Adria Ferries di via Thaon de Revel. Si chiama "Prevenzione in movimento" e si tratta di uno screening mammografico gratuito per le dipendenti del gruppo fissato per la giornata del 1° luglio prossimo (se necessario si andrà avanti anche il 2 luglio). Davanti alla sede della Frittelli Maritime Group, via Lungomare Vanvitelli, quel giorno verrà piazzata una clinica mobile, un tir di 16 metri adattato per l’occasione. Il personale femminile del gruppo, il 35% del totale, 65 donne, potrà avvalersi di questo sostegno clinico dedicato alla prevenzione; non va dimenticato che solitamente, al netto delle prese in carico delle singole pazienti, per ottenere una prenotazione dell’esame nel settore pubblico spesso ci possono volere dai 6 ai 12 mesi se non addirittura di più: "Il gruppo sta crescendo e sta assumendo tantissimi giovani e una parte sempre maggiore è rappresentato al femminile – ha detto Gianlorenzo Lozzi del gruppo Frittelli – La percentuale delle assunzioni aumenta del 10% e l’età media dei nuovi assunti è scesa da 30 a 26 anni. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della strategia aziendale volta a incentivare la salute e il benessere dei propri collaboratori, riservando un’attenzione particolare proprio alla popolazione femminile. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la prevenzione del tumore al seno attraverso uno screening rivolto a tutte le dipendenti del Gruppo".

Il percorso diagnostico prevede l’esecuzione di mammografie ed ecografie mammarie, selezionate anche in base all’età, secondo le linee guida internazionali. Lo screening sarà realizzato in collaborazione con il Gruppo GVM –Maria Cecilia Hospital di Cotignola che curerà l’esecuzione e refertazione degli esami tramite proprio personale medico e tecnico, secondo protocolli clinici certificati. Le mammografie verranno effettuate a bordo di una clinica mobile messa a disposizione da Meding Care, dotata di un’apparecchiatura digitale di ultima generazione, stereotassica con tomosintesi e a bassa emissione di radiazioni: "Noi vogliamo essere sempre più vicino al nostro personale. La salute delle nostre collaboratrici rappresenta un valore centrale per Frittelli Maritime Group. Negli ultimi tre anni il numero di donne all’interno dell’azienda sta crescendo notevolmente e questa evoluzione rende ancora più importante il nostro impegno nella tutela del loro benessere. Con questa iniziativa vogliamo promuovere una solida cultura della prevenzione, offrendo un supporto concreto alle nostre dipendenti" ha dichiarato il presidente del gruppo, Alberto Rossi.