Maltempo, bloccato un tratto di via Di Vittorio: tecnici al lavoro

Anche in città le piogge intense hanno causato danni, in particolare a una strada. A causa dell’intensa pioggia dell’altro ieri pomeriggio, la pressione dell’acqua nel sottosuolo ha danneggiato un tratto di via Giuseppe Di Vittorio. E’ stato necessario chiudere temporaneamente al traffico parte dell’intersezione con via Bruno Buozzi e via Lamberto Corsi. Per gli automobilisti è possibile accedere a via Giuseppe Di Vittorio soltanto provenendo dalla rotatoria di via Dante. Sono stati avvisati subito i tecnici idraulici che stanno intervenendo per consentire di ripristinare l’asfalto e la viabilità nel più breve tempo possibile. I vigili del fuoco hanno ricevuto diverse chiamate per alberi sulle sedi stradali e per alcuni garage allagati.