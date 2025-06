Si schianta in scooter contro un’auto e fugge. Un 13enne travolto

Ha un incidente con un’automobile, in sella ad uno scooter, e dopo lo scontro fugge via a piedi. E’ successo ieri, nel primo pomeriggio, all’incrocio tra via Conca e via Esino. Erano le 15.30 quando una T-Roc Volkswagen è entrata in collisione con uno scooter dove si trovavano due persone, un uomo e una donna. La seconda è rimasta a terra, ferita anche se in modo non grave. Il conducente si è dato alla fuga. Lo hanno visto gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, controllando le telecamere della zona. Non è chiaro perché il conducente non abbia atteso i soccorsi anche perché dalle immagini la colpa dell’incidente non sembrerebbe nemmeno la sua. Sono in corso indagini. La donna ferita è una 36enne di origine peruviana, residente a Falconara. E’ stata portata in ospedale da una ambulanza della Croce Rossa e poi trattenuta in pronto soccorso per accertamenti medici. In merito al conducente non è stata molto collaborativa. Al volante della T-Roc c’era un olandese di 57 anni, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Con lui viaggiava la moglie. Non hanno riportato lesioni. Nel pomeriggio investimento al Viale della Vittoria, un 13enne è stato travolto da un motorino guidato da un 20enne. Era appena sceso dal bus e stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali. Non è grave.