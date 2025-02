Tour Amerigo Vespucci, nuove date: quando arriva la nave ad Ancona

Ancona, 19 febbraio 2025 – Cambiano le date del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci, in programma da marzo a giugno.

La Nave Scuola Amerigo Vespucci, icona della Marina Militare italiana, sarà ad Ancona dall’1 al 3 aprile (non più dal 2 al 5)

“La Nave più bella del mondo è partita nel luglio 2023 per il suo Tour Mondiale e ora sta per tornare a casa per continuare il viaggio e condividere con tutti gli italiani il racconto di questa incredibile avventura – hanno scritto questa mattina gli organizzatori sui canali ufficiali del Tour Vespucci (sito, Facebook e Instagram) -. In ogni porto il Vespucci accoglierà i visitatori con affetto. Sarà un ritorno, ma soprattutto un incontro, per raccontare al Paese quanto l’Italia sia apprezzata in tutto il mondo, capace di unire, creare, ispirare.”

Le tappe del tour

L’annuncio delle nuove date arriva con un post pubblicato oggi sui social. La Nave Scuola Amerigo Vespucci, icona della Marina Militare italiana, approderà a Trieste, come già detto, il primo marzo per la prima tappa, dove sarà fino al 3. Ecco le altre tappe:

Venezia : dal 27 al 31 marzo

: dal 27 al 31 marzo Ancona : dall’1 al 3 aprile (non più dal 2 al 5)

: Ortona : dal 4 al 6 aprile

: dal 4 al 6 aprile Durazzo (Albania): dall’8 all’11 aprile

(Albania): dall’8 all’11 aprile Brindisi : dal 12 al 15 aprile

: dal 12 al 15 aprile Taranto : dal 16 al 22 aprile

: dal 16 al 22 aprile Valletta (Malta): dal 25 al 29 aprile

(Malta): dal 25 al 29 aprile Porto Empedocle : il 30 aprile

: il 30 aprile Reggio Calabria : dal 3 al 6 maggio

: dal 3 al 6 maggio Palermo : dal 7 all’11 maggio

: dal 7 all’11 maggio Napoli : dal 13 al 17 maggio

: dal 13 al 17 maggio Cagliari : dal 19 al 24 maggio

: dal 19 al 24 maggio Gaeta : dal 26 al 29 maggio

: dal 26 al 29 maggio Civitavecchia : dal 30 maggio al 3 giugno

: dal 30 maggio al 3 giugno Livorno : dal 4 all’8 giugno

: dal 4 all’8 giugno Genova: il 10 giugno

Tanti gli interrogativi da parte dei follower curiosi, circa 187mila.

Informazioni sul tour e prenotazioni

Il Tour Mediterraneo toccherà quindi diciassette porti, di cui quindici italiani. Le visite a bordo saranno gratuite e accessibili solo previa prenotazione attraverso i canali ufficiali del Tour Vespucci: sito web ufficiale www.tourvespucci.it e profili social ufficiali “Tour Vespucci” (che rimandano al sito).

"Non esistono altre modalità di prenotazione per visitare la Vespucci e, dove presente, il Villaggio IN Italia che la accompagna – si legge in un post sulla pagina Instagram ufficiale –. Qualsiasi altra fonte, ente o piattaforma che propone l’accesso alla nave o al Villaggio non è autorizzata e va considerata non attendibile.”

"Le date ufficiali e le modalità di prenotazione – avevano specificato in un post – verranno comunicate a breve. La disponibilità esatta della nave per le visite a bordo, infatti, è ancora in fase di definizione. L’apertura delle prenotazioni sarà annunciata in anteprima sul sito. Lo staff precisa che non è possibile prenotare o richiedere prenotazioni per gruppi inviando un’email. Tutte le registrazioni avverranno esclusivamente tramite il portale ufficiale.

Collegamento speciale dal Festival di Sanremo

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025, è stato trasmesso in diretta un emozionante collegamento con l’Amerigo Vespucci ad Alessandria d’Egitto. “Da eccellenza a eccellenza, due simboli che hanno lo stesso obiettivo: far risuonare il meglio dell’Italia”, hanno spiegato dalla nave.