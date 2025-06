Vigor Senigallia: colloqui e calciomercato sotto la guida di Giuseppe Magi

Tempo di colloqui e riflessioni in casa Vigor. Mister Giuseppe Magi avvierà dei colloqui conoscitivi con il gruppo squadra dello scorso anno e testerà le motivazioni di ognuno. Il messaggio è chiaro: chi rimarrà alla Vigor dovrà dare tutto se stesso. "Abbiamo un tecnico che sa il fatto suo - spiega il ds Roberto Moroni -. È un vigorino che torna a Senigallia con un entusiasmo davvero contagioso, questo è l’ingrediente che può fare la differenza. Ho spinto al massimo per assicurarmi la guida di Magi: a mio avviso è il prototipo ideale per dare continuità al lavoro di Aldo Clementi, senza nulla togliere a mister Antonioli che ha fatto benissimo". Staff tecnico e dirigenza sono al lavoro in maniera oculata e decisamente silenziosa… Forse si attende che le richieste economiche dei vari giocatori si abbassino un po’ oppure si ha semplicemente paura di sbagliare, dopo la sofferta e inaspettata stagione dello scorso anno.

Ma il mercato non aspetta nessuno, per questo la Vigor deve sondare il terreno a prescindere da tutto. Nei limiti del possibile, il ds Moroni conferma alcune delle trattative, tra queste anche quella relativa al giovane talento Luca Cerretani, promettente portiere classe 2006 del K-Sport Montecchio. "È una voce non priva di fondamento - spiega il ds -. È un profilo interessante che al mister piace parecchio, ma questo non esclude in alcun modo Edoardo Roberto che, ripeto per l’ennesima volta, vogliamo a Senigallia".

Ci sono poi altri nomi in circolazione come: Baldini, Fabbri o Balleello… Tutti senigalliesi, molto chiacchierati e in cima alla lista dei desideri di tante squadre tra cui la Vigor. "Le nostre porte saranno sempre aperte per Baldini, ma ha ricevuto un’offerta enorme dalla Clodiense e sembra orientato ad accettare - risponde Moroni a domanda diretta -. Anche l’interesse per Fabbri è più che mai concreto, ma come ho detto, siamo in fase di valutazione. Balleello invece è un capitolo a parte: lo vorrei riportare a Senigallia perché è un ragazzo serio che si allena sempre al massimo… Spero che queste suggestioni si materializzino in qualcosa di concreto".

Nicolò Scocchera