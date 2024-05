Striscione choc contro Pulcinelli ad Ascoli con manichino impiccato

Ascoli Piceno, 10 maggio 2024 – Il pre gara del delicatissimo scontro per la salvezza Ascoli-Pisa si preannuncia già decisamente infuocato. Nel corso della notte sul cavalcavia del ponte ferroviario di viale Costantino Rozzi è apparso uno striscione shock rivolto a Massimo Pulcinelli che recitava la seguente frase: “Il dado è tratto Pulcinelli ratto”.

Ad accompagnare il durissimo messaggio però sarebbe stato esposto anche un manichino impiccato vestito in maniera tale da raffigurare proprio il patron dell'Ascoli. Impossibile risalire agli ignoti autori del fatto. Ormai da tempo i rapporti tra lui, il fido collaboratore De Santis e i vertici del club si erano rotti in maniera irrimediabile con l'intera piazza. Negli ultimi mesi le decise contestazioni rivolte alla società si sono costantemente ripetute in occasione di ogni singola gara, sia in casa che in trasferta.

A poche ore dall'ultimo incontro di campionato che potrebbe produrre l'agognata speranza playout o spingere definitivamente il Picchio alla sofferta retrocessione in C dopo 9 campionati in cadetteria, il clima in città resta tesissimo.

Stasera alle 19 la tifoseria bianconera si ritroverà proprio all'inizio di viale Costantino Rozzi per poi marciare compatta verso lo stadio Del Duca dove sono attese oltre 8mila presenze. Nel corso degli ultimi maledetti 90' la formazione di Carrera proverà a battere il Pisa per poi sperare nei risultati favorevoli delle avversarie Bari e Ternana. In caso di un esito negativo saranno inevitabili le furenti contestazioni che seguiranno al triplice fischio finale dell'arbitro Rapuano di Rimini. Dopo l'episodio sarà curioso capire se Pulcinelli sarà presente in tribuna anche stasera o se preferirà scendere dalla nave prima che eventualmente affondi.