Nodo di Rastignano: quando sarà pronto, l’anticipazione del sindaco Lepore

Bologna, 7 dicembre 2024 – C’è una data per la fine dei lavori del nodo di Rastignano, nel comune di Pianoro: sarà pronto in primavera.

A dirlo è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, questa mattina a margine della festa di strada in via Riva Reno per la conclusione di una prima parte dei lavori del tram. "L'altro giorno ero sul cantiere del nodo di Rastignano - spiega Lepore - quello è un cantiere incredibile: un chilometro e mezzo di strada che si aspettava da 40 anni, un'opera da oltre 30 milioni di euro. E nonostante due alluvioni che hanno fatto esondare il Savena, la Città metropolitana è nella tabella di marcia e in primavera potremmo consegnare la strada finita. Questo per significare quanto si sta lavorando in maniera efficace".

Una settimana fa ha aperto il primo tratto del lotto 2 del Nodo di Rastignano, che comprende la nuova rotatoria all'incrocio tra via de Gasperi, via Malpasso e il ponte delle Oche, insieme alla nuova viabilità locale temporanea di via Torriane, con via de Gasperi allargata alle dimensioni della Fondovalle Savena.

I lavori in corso sono terminati "in tempo record nelle ultime settimane", secondo la nota di Città Metropolitana, approfittando dell'interruzione della Fondovalle a Rastignano, nel tratto di competenza di Anas, a causa dei danni provocati proprio dall'alluvione.

Con la strada interrotta, la Città metropolitana ha infatti concentrato gli interventi nel punto di strada chiusa, anticipando così di fatto la riapertura.

Passante di Bologna: a che punto siamo

Tanti i cantieri in corso, a che punto è il Passante autostradale? Non ci sono novità, come conferma in mattinata anche il sindaco Lepore. "Dipende dal ministro Salvini".

Il cantiere zero, sottolinea Lepore, "in realtà è partito. Se andate lungo il tracciato del Passante, trovate ruspe e operai che stanno intervenendo. Ma ovviamente sono piccoli interventi, propedeutici alla vera partenza del Passante".

Per l'avvio dei primi lotti, afferma il sindaco, "siamo in attesa di novità dal Ministero del Trasporti".

Tram: la festa in via Riva Reno e il sondaggio per la livrea

In via Riva Reno oggi si festeggia la conclusione di una prima parte dei lavori del tram, con la scopertura del canale e il ritorno del passaggio delle auto.

C’è tempo fino a domani, 8 dicembre, per scegliere online quale tra le due opzioni in lizza sarà la livrea del tram che circolerà a Bologna: continua il testa a testa tra la proposta A "Identità, tradizione, nobiltà e prestigio" e la B "Bologna Il Rosso".

In occasione di alcuni eventi speciali, come la coppa Davis, il Pride e Festival dei Portici, sarà inoltre personalizzato.