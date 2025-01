Piazza XX Settembre a Bologna, ecco gli eventi per liberarla da spaccio e degrado

Bologna, 14 gennaio 2025 - Un nuovo progetto per far rivivere piazza XX Settembre e liberarla da spaccio e degrado, grazie alla forza dell'agire insieme e in sinergia.

Partirà venerdì 24 gennaio XXL Piazza Libera, programmazione di attività ed eventi di Confcommercio Ascom, che cercherà di donare un volto nuovo al reticolato di Porta Galliera e del suo giardinetto, sede quotidiana di vendita e consuma di droga e di violenza.

La manifestazione sarà continuativa e durerà per sei mesi: a partire dal prossimo venerdì, infatti, tutti i giorni dalle 9 alle 23, si susseguiranno offerte, incontri e appuntamenti culturali, sportivi, educativi, commerciali e gastronomici.

Riqualificazione e valorizzazione dell'area sono alcuni degli obiettivi primari. Per farlo, sarà presente nel giardino della piazza una giostra per bambini e un piccolo punto di ristoro per visitatori e cittadini. A questo, si aggiungono diverse e molteplici attività già consolidate, come la Fiera del libro e la pista di ghiaccio presente fino a febbraio.

Dalla settimana successiva alla partenza, ci saranno spettacoli di burattini per bambini, una pista da skate a cura di Bologna Skateschool e il pattinaggio in linea. Questo e molto altro conta su una forte rete di partner e collaborazioni.

"Una piazza XX Settembre libera che avrà tantissime iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini, un investimento che fa la città - dice il sindaco Lepore -. Tante realtà hanno accettato il nostro invito, Ascom ha vinto il bando coinvolgendo trenta realtà associative e commerciali. Mettiamo a disposizione 60mila euro di risorse che abbiamo ottenuto dal ministero degli Interni per rafforzare gli interventi di sicurezza integrata".

Un modello per far rinascere il territorio, liberandolo "dalle presenze sgradite per degrado, spaccio e dai clienti degli spacciatori - afferma il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli -, restituendo la piazza a famiglie, bolognesi e turisti: sono 20 milioni quelli che passano per la stazione e 9 milioni dall'autostazione. È inaccettabile il degrado che ha subito il biglietto da visita della nostra città. Abbiamo coinvolto le nostre reti associati, ma sono tantissimi residenti e associazioni esterne che hanno deciso di collaborare".

Chi fa parte del team? Oltre al Comune e ad Ascom, in gioco entrano Emil Banca, Bologna Welcome e Confguide, insieme con Canali di Bologna. In campo anche le associazioni Fipe Bologna, Sfogline, Panificatori, Salsamentari e Cuochi Bolognesi, così come il Consorzio Fia. FeedNFood è nella squadra di azione, con protagonisti anche Stay Serena, la Scuola di Ballo Gabusi, Csi, Aics, Atlas, Orchestra Senza Spine e Ce.s.conf. 2 Srl. Il coordinamento e la gestione delle diverse iniziative è in capo alla società Comunicamente di Simona Pinelli.