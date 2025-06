Cesena, pronta la lista della spesa. E si prova a trattenere Ceesay

Incontri serrati, sfilata di procuratori nella sede del Cesena. Il ds Filippo Fusco con il dg Corrado Di Taranto ha cominciato a lavorare sul mercato che prenderà il via ufficialmente il primo luglio. La lista degli obiettivi da perseguire per allestire la rosa è pronta. Qualche giocatore il Cesena lo ha anche già bloccato. Come ad esempio Emanuele Rao per l’attacco. Classe 2006, è reduce da un campionato di C con la Spal (37 presenze, cinque reti e due assist per lui), è svincolato dopo il fallimento del club ferrarese. Oltre a lui si starebbe pensando anche a Pierluca Luciani, classe 2002, punta centrale che quest’anno ha collezionato 30 presenze e 12 reti in C con il Messina che lo aveva prelevato in estate dal Frosinone. Bloccato anche il portiere Demba Thiam, reduce da due stagioni importanti con la Juve Stabia che non lo ha riscattato, svincolato anche lui dalla Spal.

Thiam è l’estremo difensore scelto per difendere i pali per il dopo Klinsmann. E a proposito, allo stato attuale, la squadra più vicina ad assicurarsi il portiere figlio d’arte sarebbe ora il Palermo. Offerte concrete ad ogni modo sul tavolo del Cesena non ne sono ancora arrivate, nè per Klinsmann, valutato 3 milioni, nè per Shpendi e Francesconi, i gioielli bianconeri che potrebbero fruttare qualche milione nelle casse del Cavalluccio, altrimenti resteranno. Tante le squadre in massima serie che li hanno seguiti, soprattutto Shpendi, ma al momento nessuna ha affondato il colpo. Stesso discorso per Berti. Il Cesena, poi, vuole tentare di trattenere Joseph Ceesay, che lo scorso anno era arrivato in prestito dal Malmö. Il club bianconero non ha esercitato il diritto di riscatto ma ha avanzato un’offerta al ribasso per averlo a titolo definitivo.

Infine, richiestissimi i baby bianconeri della Primavera: il giovane Valentino Coveri piace a parecchie squadre in C, il Cesena lo darebbe in prestito per fare esperienza ma non è da escludere la sua presenza in ritiro con la prima squadra vista la carenza di uomini nel reparto offensivo a disposizione di Mignani: un attacco totalmente da reinventare. Dicevamo dei giovani della Primavera: stessa sorte per Gianmarco Castorri e Federico Valentini con quest’ultimo nel mirino dell’Arzignano Valchiampo. Restando in tema giovanili, non ancora risolto il contratto con Roberto Colacone dopo le dimissioni. Il settore giovanile, come noto da giorni, sarà affidato a Davide Succi che, sprovvisto di patentino, sarà affinacato dal Condor Agostini e da un’altra figura che si sta definendo. Il mercato sta per aprirsi, il Cesena ne uscirà quasi totalmente rinnovato: in uscita ci sarebbero anche Calò e Bastoni, e forse anche Prestia. Tutto ancora da vedere. Di ufficiale, ad oggi, c’è soltanto la data di inizio del ritiro: partenza per Acquapartita il 12 luglio, dopo le visite mediche che inizieranno il 9.