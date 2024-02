Caldo, sole e poca neve: ecco dove si può sciare in Emilia Romagna

Bologna, 13 febbraio 2024 - Il sole e il caldo di questo pazzo febbraio - con l'anticiclone di San Valentino che la fa da padrone - può far piacere agli innamorati (qui una guida dei posti più romantici in Emilia Romagna e nelle Marche), ma non tanto a quelli che, per festeggiare, hanno pensato di andare a sciare.

La situazione, sulle piste dell'Emilia Romagna, non è rosea, a differenza del Veneto, dove è tornata la neve.

La macchina del turismo invernale sta facendo miracoli, vista la situazione davvero poco invernale: molti impianti restano aperti e si riesce comunque a sciare. Al Corno alle Scale ci si può divertire su due grandi piste e un campo scuola, nonostante la pioggia di ieri che ha rovinato il preziosissimo manto bianco.

Va meglio al Cimone, dove dopo la sciroccata della settimana scorsa, domenica soo caduti 10 centimetri di neve fresca, mentre si piange a Cerreto Laghi, dove il direttore della stazione sciistica allarga le braccia: "Chiudiamo gli impianti, le temperature sono troppo alte".

Per tutti il problema è lo stesso: non si può sparare la neve se la temperatura è sempre sopra lo zero.

L'arrivo dei corsi per la settimana bianca al Cimone: neve bella, ma davvero poca

La mappa delle piste e degli impianti aperti

Corno alle Scale Sono aperte le piste: Raccordo Tomba 1 e 2, Campo Scuola - Alberto Tomba 1 - Raccordo Polla Tomba 1 - Polla - Campo scuola - Campo scuola – Tappeto Mobile Come impianti, sono aperti: la seggiovia quadriposto Pian di Pattane-Rocce, la seggiovia Campo Scuola, il tappeto mobile Campo Scuola e la seggiovia quadriposto Direttissima

Cimone Tutto il Cimoncino è chiuso, mentre è al Lago della Ninfa sono aperti il Tappeto e la seggiovia 4 posti. Alle Polle aperti Ariete-seggiovia 4 posti, Polle-Valcava-seggiovia 6 posti, Pollicino Campo Scuola- tappeto di risalita coperto. Al Passo del lupo è aperta la seggiovia Del Cimone 4 posti, Lamaccione-seggiovia 4 posti, il tappeto di risalita , Dei Maestri, la seggiovia 3 posti Faggio Bianco. A Sestola sono in funzione il Bus Pian del Falco - Passo del lupo e la Seggiovia Sestola Pian del Falco - tre posti.

Se la settimana bianca parla straniero

Una curiosità: al Cimone lunedì sono arrivati almeno 200 giovani, 150 inglesi e un gruppo di polacchi per la settimana bianca, che alloggiano negli hotel dell’intero comprensorio, da Fanano a Sestola, da Montecreto a Vesale. Le due scuole di sci stanno quindi lavorando in modo intenso e hanno a disposizione gli allievi del corso per i maestri dell’Emilia Romagna: oltre a farsi esperienza con i gruppi, si esercitano anche nella lingua inglese.

La mappa delle previsioni meteo