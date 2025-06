Incendio in A1, traffico in tilt e 11 km di coda

Piacenza, 20 giugno 2025 – E’ il venerdì nero dei trasporti. Non solo per lo sciopero dei trasporti e per i ritardi sulla linea dei treni dell’Alta Velocità, ma anche per una maxi coda che è in corso dalle 18 sull’Autostrada A1 nel Piacentino.

Infatti il traffico risulta temporaneamente bloccato sull'autostrada A1 Milano-Napoli per un veicolo in fiamme nel tratto compreso tra la Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione Bologna. Ci sono 11 chilometri di coda.

È in corso l'intervento di vigili del fuoco, soccorsi, Polizia stradale e il personale della Direzione del secondo Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. A chi viaggia sulla lunga percorrenza, da Milano verso Bologna, Autostrade consiglia di percorrere la A4 Torino-Trieste, in direzione Venezia e immettersi sulla A22 del Brennero in direzione Modena, per poi proseguire in A1 verso Bologna.