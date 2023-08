Meteo, sta arrivando il ciclone in Emilia Romagna: allerta temporali con piene e frane, ecco quando

Bologna, 26 agosto 2023 - Il tempo sta cambiando: un anticipo del tanto atteso ciclone di fine estate Poppea sta per scatenarsi in Emilia Romagna: l'Arpae lancia infatti un'allerta gialla per temporali, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori già per domani, domenica 27 agosto. "Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità - scrivono gli esperti nell'allerta - più probabili sul settore centro-occidentale della regione con precipitazioni intense". Temporali e pioggia battente, quindi: fenomeni che, avvertono da Arpae, "possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e , in particolare nei corsi d’acqua collinari e montani".

Questo non significa, purtroppo, che il supercaldo di questi giorni abbia le ore contate: sono infatti ancora previste temperature elevate con locali punte fino a 37 gradi sulle aree pianeggianti e pedecollinari della Romagna ad esclusione delle aree costiere.

Come sarà il ciclone: uragano mediterraneo

La perturbazione che segnerà la fine dell'estate arriva dalla Gran Bretagna e raggiungerà il Mediterraneo attraverso il Mar Ligure, particolarmente caldo in questo periodo. Lo scontro fra la massa d'aria fredda e quella calda potrebbe trasformare il ciclone in un uragano mediterraneo, osserva il sito iLMeteo.it. Il ciclone attraverserà l'Italia a partire da lunedì 28 agosto per abbandonarla il 30, provocando un calo delle temperature fino a 15-20° rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi. Per il fondatore de ilMeteo.it, Antonio Sanò, le condizioni perché un normale vortice ciclonico si trasformi in un ciclone tropicale o in un uragano mediterraneo richiedono "temperature delle acque marine superiori ai 26°C, intensa evaporazione, presenza di un'area centrale di bassa pressione circondata da zone a pressione più elevata e venti convergenti". Nelle prossime ore sull'Italia si prevede perciò un graduale peggioramento, con rovesci temporaleschi che dai settori alpini del Nordovest si sposteranno verso le pianure. L'irruzione del ciclone è prevista da domenica 27 agosto, con un graduale peggioramento del tempo al Nordovest e poi al Nordest. L'aria più fresca in arrivo, scontrandosi con quella calda, darà origine a precipitazioni forti, con temporali e grandinate. E sulle Alpi arriverà anche la neve: si prevedono nevicate a quote superiori ai 1.700-1.900 metri.