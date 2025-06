’Come un libro all’aperto’. Debutto con Corsi e Canzian

Gabriele Corsi e Red Canzian. Due grandi personaggi per il debutto della quarta edizione di ‘Come un libro all’aperto’, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Mondolfo che ha come presidente onorario Marino Bartoletti. A segnare l’esordio dell’iniziativa sarà, domani, il libro di Gabriele Corsi ‘Che bella giornata, speriamo che non piova’. L’appuntamento è al chiostro di Sant’Agostino di Mondolfo, dalle 21,15, con un memoir narrativo che intreccia due fili conduttori, il dialogo (a senso unico) con il padre affetto da Alzheimer e il ricordo del servizio civile svolto in una struttura psichiatrica. Il protagonista, alter ego dell’autore, cerca di recuperare un legame affettivo ormai compromesso dalla malattia, rivolgendosi al padre con parole cariche di amore, rimpianti e desiderio di vicinanza. Parallelamente, emergono i ricordi del passato: un giovane Corsi si confronta con la fragilità e la dignità degli ospiti della struttura psichiatrica in cui ha prestato servizio. Queste due esperienze diventano simboliche e speculari, legate dal tema centrale del libro: il tempo che passa e ci sfugge, spesso lasciandoci con emozioni e parole non dette.

Il volume di Red Canzian (appuntamento in piazza Dell’Unificazione a Marotta giovedì, sempre alle 21,15), dal titolo ‘Centoparole per raccontare una vita’, si presenta come un memoir originale e personale, costruito attorno a cento parole scelte dall’autore. Ogni parola, disposta in ordine alfabetico, diventa il titolo di un breve capitolo attraverso cui Canzian racconta esperienze, emozioni e riflessioni legate alla propria vita personale e professionale. L’opera non segue una cronologia classica, ma un ordine simbolico e sentimentale: ogni parola evoca ricordi dell’infanzia, la storia con i Pooh, l’amore per la famiglia, la natura, l’arte e il percorso verso uno stile di vita più etico. Alcuni termini – come ‘abbraccio’ o ‘Zante’ – racchiudono affetti profondi e insegnamenti esistenziali. Lo stile del libro è intimo e riflessivo, pensato per toccare il cuore del lettore e stimolare pensieri universali sull’amore, la libertà, il cambiamento e l’importanza di vivere con consapevolezza.

Sandro Franceschetti