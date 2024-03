"Il mestiere del futuro? È l’idraulico. Farò una scuola nella mia bottega"

Fano, 6 marzo 2024 – A Fano apre una bottega in stile rinascimentale, per insegnare ai giovani l’intramontabile mestiere dello stagnino. Per il 69enne fanese Villiam Mattioli termoidraulico specializzato e titolare della rivendita idraulica Vm Forniture, infatti, l’artigianato sta scomparendo perché i datori di lavoro non hanno più il tempo di insegnare la professione.

"Le grandi ditte arrivate in città stanno man mano reclutando tutti gli operai qualificati del territorio - spiega - e così le piccole imprese sono sempre più a corto di personale e in crisi. Tutti i miei clienti si lamentano di non riuscire a trovare idraulici. E così ho pensato di organizzare io un corso gratuito, per formare i giovani, insegnar loro non solo il mestiere ma anche l’educazione".

Come i grandi maestri fiorentini del Rinascimento, in un’epoca in cui non esistevano istituzioni formative, insegnavano ai giovani che frequentavano le loro botteghe come divenire a loro volta eccellenti pittori, scultori, architetti, ceramisti… Mattioli ha pensato di creare una bottega dove fare l’apprendistato da termoidraulico: un luogo di lavoro che sarà contemporaneamente di studio e di disciplina, in cui vigono orari e regole da osservare, gerarchie e obblighi da rispettare, soddisfazioni e compensi da meritarsi.

"La scuola e la didattica di oggi devono aprirsi alla concretezza della pratica, alla conoscenza diretta dei fenomeni e dei problemi della vita - dice -. Perché i giovani di oggi sono abituati ad avere tutto e subito, a non guadagnarsi più nulla. Vanno a lavorare in fabbrica per guadagnare subito, perché lì non c’è bisogno di avere una professionalità. Ma poi che soddisfazioni hai? Io ho iniziato a lavorare in bottega a 14 anni. Ci sono voluti anni prima che potessi guadagnare bene. Però ho fatto tante cose diverse e sono sempre stato a contatto con la gente: un giorno a casa di uno a cambiare una caldaia, un altro in un cantiere a fare l’’impianto… certo, alle spalle ho avuto qualcuno che mi ha tramandato la sua professione, insegnandomi con pazienza. All’inizio non guadagnavo niente, poi poco, quando ho saputo fare sono stato pagato sempre di più. Ora invece se prendi un ragazzo e gli insegni a lavorare lo devi pagare come uno già formato. E le imprese non hanno né il tempo né il denaro".

Da qui la sua idea. "Siccome nessuno ci pensa - sottolinea Mattioli - ho deciso di mettermi in gioco con altri colleghi pensionati. A settembre faremo partire un corso di formazione termoidraulica per giovani che hanno voglia di lavorare, completamente gratuito: 4 ore di lezioni in aula a Rosciano per 4 mesi, prima la teoria e poi la pratica della professione. Insegneremo le leggi e la tecnica. Poi ci sarà anche la preparazione manuale, perché molti ragazzi non hanno mai visto neppure un cacciavite. Infine insegneremo l’educazione, il rispetto per il cliente, come ci si comporta in casa di altri e anche i doveri nei confronti del datore di lavoro. A questo punto i ragazzi saranno pronti per fare uno stage, in una ditta che poi si impegna ad assumerli. La squadra è pronta".

Al momento ci sono già tre iscritti sui 12 posti disponibili. Sono ragazzi fanesi tra i 22 e i 25 anni, consapevoli che "al termine di questo corso non viene rilasciato nessun diploma, perché il corso non è accreditato - conclude Mattioli -. Rilasciamo un attestato che non vale niente dal punto di vista legale, perché nell’artigianato non sono i titoli di studio che contano, ma la maestria. E noi garantiamo che questi ragazzi, quando andranno a lavorare, sapranno già cosa devono fare e come". Info e iscrizioni: 3478301930 oppure info@vmforniture.it