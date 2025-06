A Torre di Palme ‘La notte di San Giovanni’

L’occasione è la notte romantica dei ‘Borghi più Belli d’Italia’, sabato prossimo, quando Torre di Palme si trasformerà in un luogo ancora più magico. Con il patrocinio del comune di Fermo e la collaborazione della Società Operaia di Torre di Palme, la Contrada Torre di Palme organizza ‘La notte di San Giovanni’.

Dopo tre anni di successi, i contradaioli gialloverdi rinnovano l’appuntamento il cui inizio è alle 19.15 con l’accensione del caratteristico e propiziatorio falò di San Giovanni. "L’evento, durante il quale si incontreranno vari punti di intrattenimento artistico, musicale e teatrale, prenderà il via con la cena itinerante per le vie del borgo realizzata in collaborazione con i ristoranti e accompagnata dalla degustazione di vini locali - ha spiegato il Priore Samuele Bruni - dalle 22.30, presso il suggestivo balcone del Belvedere di piazza Lattanzi, balli e musica con I Pupazzi".

Durante la passeggiata si potrà approfittare dell’aperitivo di pizza ai sapori di mare della pizzeria Marcella; frittura del borgo del ristorante Il Cortile; insalata mare e terra da Story; calamarata vista mare a La Torre; mix di roll e nigiri di Evoè; tortino di mele a Lu Focarò per concludere con il digestivo di San Giovanni e il caffè al bar Le Logge. Le portate saranno accompagnate da diverse tipologie di vini selezionati da Cantina Vigneti Santa Liberata, Tenuta Cocci Grifoni e Cantina Lumavite. Possibilità di menù gluten free in collaborazione con Aic Marche.

Prenotazioni al: 328479622736- 64061186. Info su: contradatorredipalme (Instagram); contrada Torre di Palme (Facebook).