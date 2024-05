Pullman resta bloccato all'imbocco del piazzale: salta la gita scolastica

Montegranaro (Fermo), 24 maggio 2024 – Il grosso pullman a due piani stava entrando nel piazzale antistante il cimitero dove gli alunni delle seconde e terze classi della primaria erano già in attesa, pronti per andare in gita scolastica, quando è accaduto l’imprevisto: la parte posteriore del mezzo ha toccato l’asfalto, grattandolo prima di bloccarsi del tutto, lasciando il pullman in parte in mezzo alla carreggiata di via Fermana Sud, in parte verso il piazzale. All’origine dell’increscioso episodio, forse la poca conoscenza del luogo da parte del conducente, ma può aver contribuito anche una grossa buca che si trova proprio sull’imbocco che può aver controbilanciato il veicolo.

Fatto sta, dopo inutili tentativi da parte del conducente di riuscire a disincagliare il pullman, è stato necessario ricorrere all’intervento dei vigili del fuoco di Fermo per riuscire nell’impresa. Il fatto è accaduto stamattina, intorno alle 8 e solo intorno alle 11,30, il pullman è finalmente stato rimesso in carreggiata. Nel frattempo, gli alunni sono stati riaccompagnati a scuola con un mezzo sostitutivo, delusi per la mancata gita che, tuttavia, è stata solo rinviata a lunedì.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno gestito le lunghe code che, inevitabilmente si sono formate a causa della strada parzialmente ostruita.