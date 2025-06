"I cartelli stradali vanno sostituiti"

A Portomaggiore c’è degrado per quanto riguarda la segnaletica stradale del territorio, in particolare quella verticale, con cartelli quasi del tutto sbiaditi nei colori, arrivando in alcuni casi a essere totalmente illeggibili, o vandalizzati da assurde scritte. Lo sostiene in un’interpellanza il capogruppo di Insieme per Portomaggiore, Roberto Badolato, evidenziando che "alcuni di questi, posizionati nei parchi pubblici, non consentono ai fruitori di indirizzarsi nelle aree consentite, ad esempio con animali, evitando di incorrere in possibili sanzioni". Questa situazione di illeggibilità porta i visitatori di passaggio, come già successo e registrato a più riprese, a un frettoloso ma penalizzante giudizio del nostro territorio bollandolo come poco attento alla valorizzazione delle proprie eccellenze ambientali turistiche".