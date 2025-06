Una borsa di studio per gli alunni

L’associazione Oratorio Ghisilieri – Chiesa Vecchia di San Carlo, con il patrocinio del Comune di Terre del Reno, lancia il suo nuovo progetto dedicato ai giovani studenti: una borsa di studio al merito scolastico rivolta agli alunni delle superiori.

Per candidarsi alla borsa di studio al basta essere residenti a Terre del Reno, aver frequentato l’anno scolastico 2024-2025, e aver conseguito nella pagella di fine anno scolastico un voto in comportamento pari a 9 o superiore e una votazione media pari a 8 o superiore.

L’ammontare di ognuna delle quattro borse di studio – due per studenti di licei, e due per studenti di istituti tecnici e professionali – è di 400 euro e potrà essere utilizzato dai vincitori per dare forma e sostanza a un desiderio, una passione, un sogno, un viaggio, un obiettivo, un piccolo progetto personale.

Il bando verrà pubblicato sul sito del Comune. La domanda dovrà essere inviata entro il 30 settembre.