Caos dazi "Ci si salva con la promozione"

Il comparto della meccanica, anche nella nostra provincia, dovrà affrontare l’introduzione dei dazi al 15%, che triplica la precedente tariffa doganale, e penalizza le economie europee fortemente vocate all’export.

Secondo le elaborazioni Cna su dati Istat, la nostra regione rappresenta il 16,2% dell’export nazionale verso gli Usa, seconda solo alla Lombardia, e gli Stati Uniti sono il primo mercato di sbocco dell’Emilia-Romagna. I dazi statunitensi colpiranno sia le esportazioni che l’Italia rivolge direttamente verso gli Usa sia il flusso indiretto, rappresentato da beni della filiera di subfornitura rivolti ai mercati francesi e tedeschi ed esportati successivamente negli Stati Uniti. A livello nazionale la parte principale spetta alla meccanica, che si attesta al 19,8% dell’export italiano negli Usa, seguita da farmaceutica (15,5%), dai mezzi di trasporto (12,3%), e dall’alimentare (11,9%).

Il dato della meccanica è ancor più rilevante a livello regionale, dove sia il comparto di macchinari e attrezzature che quello dei mezzi di trasporto sono entrambi al 30% sul totale export, seguiti da quello alimentare con il 10%.

"In questo contesto – spiega Ivan Gentili, presidente Cna meccanica Forlì-Cesena – diventa cruciale differenziare i mercati di riferimento per garantire la tenuta e la crescita del business. Occorre ampliare la presenza su nuove aree geografiche ad alto potenziale, anche extra Unione europea, per ridurre la dipendenza da mercati tradizionali soggetti a rischi politico-economici. Inoltre, è fondamentale esplorare nuovi settori applicativi dove le competenze del comparto meccanico possano trovare sbocchi alternativi, investendo in innovazione di prodotto e servizio per intercettare nuove domande. Diventa anche strategico intensificare le attività di promozione attraverso una presenza attiva nei principali eventi di settore per costruire alleanze, stringere collaborazioni e acquisire nuovi clienti, elementi sempre più determinanti per rafforzare la competitività delle nostre imprese".

In questa ottica, il Mecspe – la Fiera Internazionale per l'Industria Manifatturiera – rappresenta la più importante fiera internazionale di riferimento per tutta l'industria manifatturiera e si terrà dal 4 al 6 marzo 2026 a BolognaFiere, con numerosi vantaggi riservati ai soci Cna.

