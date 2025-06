Casa circondariale, torna la Partita con mamma e papà

La ’Partita con mamma e papà’, l’atteso incontro tra genitori detenuti e i loro figli che apre le porte degli istituti penitenziari alle famiglie, è organizzata da Bambinisenzasbarre, con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e realizzata in collaborazione con il Ministero della Giustizia-Dipartimento, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione europea ’Non un mio crimine ma una mia condanna’ e quest’anno giunge alla nona edizione. A Forlì, l’evento si svolgerà oggi alle 14 nella casa circondariale di via della Rocca.