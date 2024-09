Danilo scomparso nel nulla: in treno verso la Romagna e poi la fuga dall’ospedale

Forlì, 27 agosto 2024 – Proseguono senza sosta le ricerche di Danilo Scribano, 35 anni, residente a Ramacca, in provincia di Catania, scomparso da giovedì scorso mentre era in viaggio per raggiungere Forlì dove abita la sua ex fidanzata.

La famiglia allertata dell’accaduto ha subito sporto denuncia e avviato le ricerche. Il 35enne avrebbe percorso in treno, senza soldi con sé, il lungo tragitto fino la Romagna. Durante il viaggio, vicino ad Ancona, il giovane sarebbe stato multato perché privo di biglietto; ma il ragazzo non è stato riconosciuto nonostante fossero già state diramate le ricerche.

Arrivato quindi a Forlì, Danilo si è recato a casa dell’ex compagna, la quale preoccupata per il suo stato confusionale, ha chiesto l’intervento delle autorità e del 118. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’, è stato sottoposto alle cure del caso.

Tuttavia, nonostante fosse ancora sotto osservazione, è riuscito nuovamente a dileguarsi, facendo perdere le sue tracce. L’ultimo avvistamento risale alla sera del 24 agosto, quando è stato visto nei pressi della stazione di Rimini. Da quel momento non si hanno più notizie del ragazzo. La notizia della scomparsa di Danilo Scribano ha fatto rapidamente il giro dei social, suscitando un’ondata di preoccupazione e solidarietà. Numerosi utenti hanno condiviso appelli e aggiornamenti nella speranza di raccogliere informazioni utili per il suo ritrovamento. Anche il sindaco di Ramacca, paese d’origine del 35enne, è intervenuto pubblicando un appello sui social per chiedere l’aiuto della comunità.

Danilo è alto 1,75, pesa circa 75 kg, occhi azzurri, capelli biondi e barbetta. Al momento della scomparsa, indossava una camicia bianca a righe azzurre, pantaloni corti color giallo ocra e scarpe da ginnastica grigie. Portava con sé una sacca nera contenente un cambio: una camicia blu a fiori e un paio di pantaloni corti.

Le ricerche sono condotte dalle autorità locali, con il supporto del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, che invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti contattando il numero di emergenza 112 o il fratello Luigi 320.4460777.