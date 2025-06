Enav Digital Academy. Innovazione e sicurezza per i controllori di volo

Innovazione, tecnologia, sicurezza nei trasporti: l’Enav (Ente nazionale Assistenza al volo) è un’eccellenza che collega ogni giorno la terra al cielo. E per questo la sede forlivese di via Carnaccini ospiterà domani, dalle 12, il convegno intitolato ‘Competenze, innovazione e sicurezza nei cieli’. Sarà l’occasione per presentare ufficialmente l’ ‘Enav digital academy’, la nuova piattaforma di e-learning destinata ai professionisti del controllo del traffico aereo e del settore ‘aviation’.

I lavori cominciano, a mezzogiorno, con i saluti del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e del presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini. Alle ore 12.20 prenderà il via la presentazione della Digital Academy e della piattaforma e-Learning, coordinata dal vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini, con interventi di Pasqualino Monti (amministratore delegato di Enav), Felice Catapano (director of strategy di Enav), Fabrizio Giulietti (docente di Meccanica del volo dell’Università di Bologna, Campus di Forlì).

Alle 12.40, la conclusione dei lavori sarà affidata a Galeazzo Bignami, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ex viceministro ai Trasporti. Dialogherà con lui la direttrice di QN-Il Resto del Carlino Agnese Pini.

L’Enav è una delle eccellenze nel polo tecnologico e aeronautico che si sviluppa attorno all’aeroporto Ridolfi, che dà una grande importanza alla formazione e alla specializzazione nelle professioni che guardano al cielo, in alta quota (non solo come piloti) o dalle torri di controllo, di fronte ai monitor che sovraintendono alla sicurezza. Gli esempi sono molti: da un istituto superiore come l’Aeronautico ‘Baracca’ al corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale (che collabora perfino con l’Esa, l’equivalente della Nasa per l’Unione Europea) e appunto la scuola per controllori di volo.

Inaugurata nel 2005, l’Enav nel 2017 ha cambiato sede (pur restando nei pressi del Ridolfi) e ogni anno accoglie mille studenti tra i 25 e i 30 anni: per otto mesi stanno nel Training Center, per altri quattro fanno pratica sul campo. Un gioiello che nel 2023 ha rischiato di imboccare la strada di una lenta dismissione, fino all’ipotesi della delocalizzazione. Il Governo ha però voluto cambiare rotta, rilanciando e anzi investendo sulla sede forlivese.

La dimostrazione è proprio la ‘Digital Academy’: si tratta di un ecosistema formativo digitale all’avanguardia, progettato per rispondere alle esigenze sempre più complesse del mondo dell’aviazione, capace di coniugare innovazione tecnologica, eccellenza operativa e visione internazionale con lo scopo di rafforzare la sicurezza e l’efficienza dello spazio aereo. La piattaforma digitale si integrerà con la sede fisica dell’Academy di Forlì, che sarà ulteriormente potenziata e sviluppata come hub nazionale e internazionale per l’eccellenza nella formazione aeronautica, nell’ottica di farlo diventare sempre di più un polo strategico che unisce infrastruttura, ricerca accademica e applicazioni operative.