Momenti di paura, una escursionista cade dal sentiero: arriva l’elisoccorso

Santa Sofia (Forlì-Cesena), 4 aprile 2025 - Momenti di paura e di tensione per una signora che, durante un’escursione domenicale, è caduta in un sentiero molto impervio in località Val di Covile all’interno del territorio montano del Comune di Santa Sofia. Sono circa le 12 quando arriva alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Forlì, la richiesta di soccorso. Sul posto, individuato dalle coordinate Gps, vengono inviate una squadra del Distaccamento di Civitella di Romagna e il Nucleo Saf Speleo Alpino Fluviale di Forlì.

Le squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino sono riuscite a raggiungere il luogo a piedi e hanno così provveduto all’abbattimento di alcuni alberi per creare uno spazio idoneo per poter permettere il recupero della donna tramite l’elicottero del 118.

La donna, opportunamente imbragata, è stata issata a bordo dell’elisoccorso tramite la fine da esso calata e poi portata in ospedale per gli accertamenti del caso.