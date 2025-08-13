Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaEstate insieme Gli eventi non vanno in vacanza
13 ago 2025
SOFIA NARDI
Cronaca
Estate insieme Gli eventi non vanno in vacanza

Proseguono tante inziative culturali e solidali, ma anche gastronomiche e politiche, per promuovere la socialità tra le generazioni

Sono tante le iniziative ricreative, solidali e culturali che si susseguono in città. La 12ª edizione di Pesche in Festa è terminata con un bilancio complessivo molto positivo. "Non intendo usare il termine straordinario per definirne il successo – sostiene Patrizia Carpi, presidente della Pro Loco San Martèn, organizzatrice dell’evento – perché in prospettiva vogliamo migliorare ulteriormente la nostra manifestazione, soprattutto adesso che può godere del marchio di Sagra di qualità". La manifestazione è stata possibile grazie al lavoro di oltre cento volontari e al supporto delle attività agricole del territorio.

Grande successo anche per la pastasciutta antifascista organizzata il 26 luglio dalla sezione forlivese dell’Anpi. Oltre 100 persone a cena, per ricordare quella che vollero i fratelli Cervi, per festeggiare, il 25 luglio 1943, la caduta del fascismo.

Una delegazione della Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, composta dal presidente Roberto Toscano e dai soci Raffaele Acri, Luigi Mastrodonato e Paolo Mocetti con la sua bloodhound Dakota ha avuto il piacere di incontrare istruttori e bambini, iscritti al centro estivo ‘Un’estate ancora’ per un evento informativo sulla bandiera nazionale, la cinofilia da ricerca e la corretta composizione di una telefonata di emergenza.

Proseguono per tutta l’estate le iniziative dei centri Auser del territorio forlivese. Nel mese di luglio, oltre ai i soggiorni al mare e ai monti dei centri della vallata del Bidente e di Modigliana, si sono svolte iniziative di socializzazione tramite la partecipazione a sagre, cene, incontri fra generazioni. Sono in calendario anche confronti interessanti su tematiche ambientali e artigianali, nonché iniziative per far conoscere ai turisti le tradizioni gastronomiche romagnole.

Si è tenuta una cena conviviale tra diversi tesserati e simpatizzanti dell’associazione politica e culturale Rinnoviamo Forlì. Dopo l’estate il gruppo ha in programma anche la partecipazione al festival del Buon Vivere.

Si è insediato il nuovo Consiglio direttivo del Lions Club Forlì Host per l’anno sociale 2025/2026 che è così composto: Fiorella Maria Mangione presidente, Luciano Valentini ex presidente, Giovanni Mosconi e Franco Sami, rispettivamente primo e secondo vice presidente, Aurelio Viscuso, segretario, Camilla Sangiovanni, cerimoniere, Ivo Bassi, tesoriere, Foster Lambruschi, presidente Comitato soci, Mariella Strano, presidente Comitato service, Nicola Mangione, presidente Comitato marketing, e dai consiglieri Lidia Giacometti, Franco Fabbri e Roberto Maestri. L’organismo sarà affiancato dai soci Simone Giuseppe Delia, referente per il Leo Club Forlì, Andrea Mariotti, responsabile informatico, e Gabriele Zelli, addetto stampa, mentre il Collegio dei Revisore dei Conti è composto da Nicola Maria Baccarini, Luca Dal Prato, Pierpaolo Neri.

