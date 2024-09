Fiume Montone esondato a Forlì: salva la città, colpita Villanova: sarà chiuso un tratto di tangenziale

Forlì, 19 settembre 2024 - C'è stato un momento, alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì, in cui il fiume Montone portava 8,60 metri d'acqua all'altezza del ponte di Schiavonia. E' stato il momento più critico perché gli argini sono a 9-9,20 metri. Dunque restava un margine di 40 centimetri a proteggere la città da una nuova alluvione a soli 16 mesi dalla precedente.

Il Montone passa sotto il ponte di Schavonia (con vista quartiere Romiti)

Soprattutto, dicono gli esperti, l'argine nuovo è sempre fisicamente più fragile di quello crollato: dunque, il timore era che pochi centimetri d'acqua in più avrebbero esercitato una pressione tale da provocare nuove rotture negli stessi punti di criticità del 2023.

Fortunatamente, il quartiere Romiti è stato risparmiato dall'esondazione, anche se ci sono allagamenti alle cantine e nei piani interrati.

L'argine del Montone si è comunque rotto in due punti, a valle della città, in periferia. E' la frazione di Villanova la più colpita, in maniera forse anche peggiore rispetto al 2023. L'argine ha ceduto in via Zignola e all'altezza del ponte del Braldo in via Lughese.

Un'altra criticità, nella stessa zona, si registra fra il fiume Montone e il torrente Cosina, che segna il confine fra il territorio comunale di Forlì e quello di Faenza.

Particolarmente complessa la frattura in via Lughese: il fronte aperto misura circa 5 metri. Fonti del Comune di Forlì riferiscono che sarà chiusa la tangenziale in quel tratto per dar modo all'agenzia regionale per la sicurezza di intervenire dall'alto.

Il comitato di quartiere Cava-Villanova lancia l'allarme, chiedendo pompe e idrovore per liberare le case dall'acqua. Sono arrivati in città 16 uomini della colonna mobile Friuli, un corpo che era intervenuto a Forlì anche nel 2023.