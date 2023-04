Incidente a Forlimpopoli: una Panda contro un albero, muore una donna

Forlimpopoli, 4 aprile 2023 – Una donna è morta in uno schianto stradale avvenuto stamattina in via Diaz, a Forlimpopoli.

Il conducente di una Fiat Panda, proveniente da Selbagnone verso Forlimpopoli, per motivi ancora al vaglio dei Carabinieri, che hanno svolto i rilievi dell’incidente, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro uno dei grossi alberi che costeggiano la strada. L’impatto è stato purtroppo fatale alla donna che viaggiava a fianco dell’uomo, un 81enne trasportato dal 118 in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto l’intervento anche dei vigili del fuoco per la rimozione dell’auto e la Polizia locale per la gestione della circolazione.