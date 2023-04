Infortunio sul lavoro a Forlì, ragazzo 23enne perde due dita: “Non era assunto”

Forlì, 20 aprile 2023 - Ennesimo infortunio sul lavoro: ieri mattina un giovanr operaio - ha soli 23 anni - ha perso alcune dita mentre stava operando con un macchinario. A rivelarlo è la Fiom-Cgil di Forlì, che aggiunge: "Attendiamo con apprensione di conoscere le dinamiche dell'infortunio".

Infortuni sul lavoro: foto generica

Secondo una prima parziale ricostruzione il ragazzo stava operando su di una macchina, quando, per cause da chiarire da parte della medicina del lavoro e dei carabinieri, questa gli ha tranciato due dita di una mano. Scattato l'allarme è arrivato il 118 e il ferito è stato trasportato al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena.

"Il giovane - precisa la Cgil - non è dipendente dell'azienda, resta da capire perché si trovava lì e perché stava lavorando con un macchinario anche se non è assunto dall'azienda. Questo triste avvenimento ci impone di riflettere ancora una volta sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Spesso la sicurezza viene trattata come un tema secondario, come una perdita di tempo, servono invece protocolli e controlli che evitino le manomissioni delle macchine e garantiscano il rispetto delle procedure. Nella provincia Forlì-Cesena i numeri degli infortuni sul lavoro sono aumentati: passando dai 6859 del 2021 ai 7063 del 2022, in questo quadro aumentano anche gli infortuni mortali".