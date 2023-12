Le sfide della differenziata. Vetro colorato e trasparente, premiate 10 attività virtuose

Sono stati premiati i vincitori del progetto per la raccolta del vetro lanciato un anno fa da Alea Ambiente in collaborazione con il Consorzio Recupero Vetro. L’iniziativa, accompagnata nei canali di comunicazione dall’hashtag #cirestadivetro, si rivolgeva ai pubblici esercizi dei comuni di Bertinoro, Forlì, Forlimpopoli e Meldola.

L’obiettivo era sensibilizzare le attività commerciali, grandi consumatrici di vetro, a ottimizzarne la raccolta, separando quello trasparente dal colorato. Per fare ciò è stato fornito loro gratuitamente un contenitore aggiuntivo per il vetro trasparente. "Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo, ben oltre le aspettative – afferma Simona Buda, presidente di Alea Ambiente – è un primo passo verso il futuro e speriamo che andando avanti sempre più aziende aderiranno al progetto".

Delle 323 attività che hanno aderito all’iniziativa, 10 sono state premiate per il loro comportamento particolarmente virtuoso. Si tratta di ‘La Svineria’ e ‘Agriturismo al Colle’ di Bertinoro; ‘Lovo Pasticceria’, ‘Ginetto Caffè&Cucina’, ‘Diagonal Loft Club’ e ‘Casa la Corte’ di Forlì; ‘Berna68’ e ‘Rosa dei Venti’ di Forlimpopoli; ‘Caffè Centrale’ e ‘Bar La Rotonda’ di Meldola. Le attività riceveranno come riconoscimento del loro impegno una targa come miglior Eco Commerciante 2023, un’etichetta da apporre nel locale e una campagna pubblicitaria sulla pagina Instagram di Alea Ambiente. Ma perché è così importante separare il vetro trasparente da quello colorato? Lo spiega Gianni Scotti, presidente del Consorzio Recupero Vetro: "I numeri della raccolta del vetro in Italia sono ottimi. Quello che potrebbe farci ulteriormente migliorare è differenziare il vetro sulla base del colore. Colori diversi implicano materiali e processi di recupero differenti e gli impianti di selezione fanno fatica a separare il trasparente dagli altri colori, riducendo la quantità di vetro che viene riciclato".

I risultati dell’iniziativa sono stati notevoli: nell’ultimo anno sono state recuperate 7.200 tonnellate di vetro colorato e 200 trasparenti. Un balzo in avanti ancora più rilevante potrebbe essere l’estensione del progetto alle utenze domestiche, che presenta però delle difficoltà concrete, poiché comporterebbe l’aumento dei contenitori e la necessità di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini. Qualche passo in questa direzione è stato comunque compiuto: in tutti gli EcoCentri sono stati installati contenitori per la raccolta differenziata del vetro sulla base del colore, a disposizione dei privati interessati. La premiazione delle attività vincitrici è stata anche l’occasione per discutere del progetto recentemente lanciato da Alea e relativo al compost. L’hashtag, mutuato dalla precedente esperienza, è #cirestadicompost e la finalità è informare i cittadini sulla maniera corretta di raccogliere questo tipo di imballaggio, da riciclare insieme ai rifiuti organici nel contenitore marrone.

Michele Santolini