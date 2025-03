Malore per il comico Andrea Pucci sul palco del Palafiera a Forlì: spettacolo interrotto

Forlì, 28 marzo 2025 – Un malore ha interrotto lo spettacolo del comico Andrea Pucci, che aveva riempito il Gran Teatro PalaGalassi (il Palafiera in versione non sportiva). Il popolare monologhista, reso famoso dai successi televisivi di ‘Colorado’, aveva portato a Forlì lo show ‘30 anni… e non sentirli’, che celebra la sua carriera.

Interruzione dello spettacolo

La serata è iniziata come da copione, con battute e intermezzi musicali eseguiti da una band dal vivo, con Pucci che si era unito a loro per alcune canzoni. Dopo mezz’ora, però, si è interrotto: “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti...”, ha detto prima di dirigersi dietro le quinte.

Per circa 15 minuti il pubblico è rimasto in attesa, sperando che il comico potesse tornare sul palco. Purtroppo, però, uno dei suoi orchestrali ha dovuto annunciare che Pucci non era in grado di riprendere. Anche se, ha precisato, non è accaduto qualcosa di drammatico. Lo spettacolo è stato così ufficialmente interrotto.

Validità dei biglietti

Gli organizzatori hanno precisato che i biglietti restano validi e che lo show sarà riproposto in autunno, in una data da definire.