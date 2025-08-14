Portico, Farolfi presenta il suo libro sulla Liberazione

Sarà presentato oggi a Portico, alle ore 18 presso i giardini pubblici, il libro ‘La Liberazione del Comune di Portico e San Benedetto dal nazifascismo - Linea Gotica agosto-ottobre 1944’ di Pier Luigi Farolfi (foto). L’iniziativa, con l’intervento dell’autore e la moderazione di Sonia Bendoni, presidente dell’Anpi Valle del Montone (sezione Iris Versari), si ripeterà a San Benedetto in Alpe martedì prossimo, alle 18 nel chiostro dell’abbazia dantesca.

Durante l’incontro di oggi, sono previsti i saluti del sindaco Maurizio Monti e dell’assessora alla cultura Caterina Mordenti. Interverranno inoltre Massimo Ragazzini, vicepresidente dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, Miro Gori, presidente del Comitato provinciale Anpi Forlì-Cesena, e il professore Bruno Gurioli.

Il libro di Farolfi nasce dall’invito dell’Anpi Valle del Montone di onorare la memoria della giovane partigiana Iris Versari, medaglia d’oro della Resistenza, e anche per commemorare l’ottantesimo anniversario della Liberazione del Comune di Portico e San Benedetto dal nazifascismo.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune, dall’Accademia degli Incamminati di Modigliana, con la partecipazione dell’Anpi e delle Pro loco di Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe.

Quinto Cappelli