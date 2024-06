Un branco di lupi in strada. Auto frena, evitato l’impatto: "Erano tanti, ho avuto paura"

Un branco di lupi nel cuore della notte. Anzi, a mezzanotte. Un branco di lupi che attraversa la strada, in via Cellaimo, scendendo verso Ospedaletto di Bertinoro, poco dopo la curva a una manciata di metri dallo svincolo per Fratta Terme.

"Me li sono trovati di fronte all’improvviso... Non so veramente come ma sono riuscita a frenare di colpo. Poi li ho visti correre verso la campagna... Sono morta di paura... Quanti erano? Mi sono sembrati tanti... Forse tra i 7 e i 10...".

Annarita (rimasta illesa) sta tornando a casa, verso la mezzanotte di domenica.

Da Bertinoro centro scende lungo via Cellaimo. Un tragitto che conosce bene; lo fa tutti i giorni, per lavoro. L’altra notte la strada è libera dal traffico. I dossi non mancano. Ma la carreggiata risulta comunque scorrevole.

Poi ecco l’ultima curva prima del rettilineo, che sfocia nello svincolo per Fratta: "Mi sono trovata di fronte questa scia scura. Ho frenato di botto. Per fortuna andavo piano.... Ma ho avuto una paura terribile... Non sapevo cosa fare. Mi sono bloccata. Poi ho visti i lupi scomparire verso la campagna... Poco dopo però – prosegue Annarita nel suo raccon to – ho sentito sotto l’auto dei rumori... E ho avuto di nuovo paura... Dopo qualche secondo i rumori sono spariti... Ho pensato che uno di quei lupi fosse rimasto incastrato sotto l’auto... Alla fine ho ripreso la mia strada. Tornata a casa, ho controllato l’auto, non avevo danni. Ma io continuavo ad avere paura...".

Ieri mattina, per tornare al lavoro, Annarita fa la stesso percorso, all’incontrario. Sulla strada, nel punto in cui ha incrociato la torma di lupi la sera prima, non c’è nessuna traccia di impatti o di eventuali carcasse, anche ai bordi della strada. "Pensavo di averne travolto uno, ma forse era la paura...".

Secondo alcuni residenti di Bertinoro, i lupi così vicini al paese non sarebbe una novità. Ci sono stati altri avvistamenti, specie dalle parti di Montemaggio. Avvistamenti che terrorizzano non poco i residenti.

Anche perché la settimana scorsa alcuni cinghiali hanno ucciso un cane nel cortile di una villa a ridosso del centro di Bertinoro. Insomma, tutto cambia; forse anche l’habitat di certe specie, come il lupo, che dalle dorsali appenniniche (i suoi luoghi naturali) ora preferisce scendere più a valle.