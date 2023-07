Imola Summer Sound, la scaletta dello show: "La città si apre a un pubblico giovane"

Imola, 29 luglio 2023 – Una maratona musicale lunga quasi sette ore, pensata per un pubblico di giovanissimi, che andrà avanti fino alla mezzanotte. È il giorno del festival ‘Imola Summer Sound per la Romagna’ in Autodromo, che vedrà esibirsi nel paddock 2 del circuito dodici protagonisti della musica urban italiana per un evento a sostegno degli alluvionati.

"Imola Summer Sound è un nuovo format, dedicato a un pubblico diverso da quello che abbiamo sempre visto per i concerti in Autodromo – sottolinea Elena Penazzi, assessore con delega al circuito –. Parliamo di quella fascia di ragazzi dai 14 ai 25 anni che, come amministrazione, vogliamo portare sempre di più a conoscere le opportunità e le bellezze che Imola offre: crediamo quindi che la scelta della musica urban sia una delle strade che ci può portare all’obiettivo. Quest’anno poi, il fine nobile di devolvere alla Romagna alluvionata il ricavato della serata è certamente uno spunto in più per esserci".

La mappa dell’area dove si terrà la maratona musicale lunga quasi sette ore

Scaletta

Cancelli aperti dalle 16 (ingresso unico da viale Dante). Inizio show alle 17.30. Il primo a salire sul palco sarà Axell, seguito alle 17.50 da Digital Astro. E poi ancora Finesse (18.10), Tony Boy (18.30), Big Mama (18.50), Sethu (19.10), Ele A (19.30). Con Massimo Pericolo e Geolier, in scena rispettivamente alle 19.50 e alle 20.25, il festival entra nel vivo. Ecco poi i tre nomi più attesi: Shiva (21.15), Luchè (22.05) e Sfera Ebbasta (23).

Ordinanza antialcolici

Il sindaco Marco Panieri ha emanato ieri la consueta ordinanza relativa ai grandi eventi in Autodromo: niente alcolici con gradazione superiore a cinque (via libera alla birra che infatti sarà venduta anche all’interno dell’area concerto) e stop alla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine (ok plastica e carta). Chi sgarra rischia, come al solito, multe fino a 500 euro.

Biglietti

I biglietti sono disponibili su Ticket Master, TicketOne, Ciao Ticket, Viva Ticket e Boxer. Alle 15 apre anche il botteghino del museo Checco Costa, all’ingresso del circuito. Le tipologie di tagliando: posto unico 48,30 euro; Pit (area transennata più a ridosso del palco) 69 euro; terrazza 230 euro incluso accesso a una postazione sopraelevata nelle vicinanze del palco e quattro drink omaggio. Attesi oltre 10mila spettatori. Il ricavato dell’evento, al netto delle spese relative all’allestimento della manifestazione, verrà devoluto all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.

Dove parcheggiare, autobus e treni

Una decina le aree di sosta previste. Grazie alla partnership tra Trident music e il marchio Eventi in bus, pullman in partenza o in transito da Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino e Veneto. Per l’occasione, i bus verranno fatti avvicinare fino al parcheggio sul Lungofiume, in via Pirandello. A fine concerto, partiranno da Imola due treni diretti a Bologna (00.50 e 2) con fermate di Castel San Pietro, San Lazzaro e Bologna San Vitale, e uno per Rimini, che proseguirà fino a Pesaro (01.11).

Modifiche alla viabilità

L’evento avrà conseguenze sulla viabilità della zona attorno all’Autodromo. Chiuso al traffico viale Dante nel tratto compreso dal piazzale Leonardo Da Vinci al semaforo incrocio con le vie Graziadei e Pirandello; via Pirandello dall’incrocio con via Boccaccio al semaforo incrocio viale Dante-via Graziadei; via Graziadei dalla rotonda dei Marinai al semaforo incrocio Dante-Pirandello. Off-limits, ovviamente, anche via Fratelli Rosselli dal semaforo di viale Dante all’altezza del chiosco Renzo.

Rimarrà invece aperta alla circolazione delle auto tutta l’area comprendente via dei Colli, via Musso, via Malsicura, via Romeo Galli, alla quale si potrà accedere dalla parte ‘alta’ della zona Autodromo. Le chiusure verranno attivate già dalla tarda mattinata.

Radio Ufficiale Radio 105. Il concerto è prodotto e organizzato da Trident Music, in collaborazione con Studio’s, Regione Emilia Romagna, Comune di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Media partner QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. Con il supporto di Radio Bruno.