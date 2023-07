Imola summer sound, il concerto per la Romagna: programma e strade chiuse

Imola, 27 luglio 2023 – Un palco 20 metri per 14 con una lunga passerella che porterà gli artisti direttamente tra il pubblico. Uno show spettacolare, soprattutto durante il gran finale griffato Sfera Ebbasta, tra fumo, fiamme e gonfiabili. Ecco come sarà l’Imola summer sound per la Romagna, di scena sabato in Autodromo.

L’allestimento dell’area concerto, nel paddock 2 del circuito, procede spedito. Sono oltre 250 le persone che lavoreranno all’evento a sostegno della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione. Dodici bilici arrivati nei giorni scorsi sull’asfalto dell’Enzo e Dino Ferrari.

Summer sound: parcheggi, bus e treni speciali

Il programma

I cancelli apriranno alle 16. A partire dalle 17.30 si alterneranno sul palco tutti gli artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente all’evento e di destinare l’incasso netto della manifestazione in beneficenza. Previste sette ore di musica dal vivo. Prima di Sfera (atteso sul palco alle 23), si esibiranno Shiva (21.15) e Luchè (22.05).

Nel corso della giornata, protagonisti saranno anche Geolier e Massimo Pericolo. E prima ancora Axell, Digital Astro, Finesse, Tony Boy, Big Mama, Sethu ed Ele A.

“Saranno sette ore di musica live con una straordinaria line-up che unisce sullo stesso palco per la prima volta tanti artisti della scena urban che hanno conquistato le classifiche e il cuore del pubblico con il loro stile unico e i loro testi incisivi – assicurano gli organizzatori –. L’appuntamento, pensato come la giornata di un festival, promette di essere indimenticabile, un’occasione imperdibile per i fan di vivere un’esperienza unica, in cui potranno godere delle performance dei loro artisti preferiti, circondati da un pubblico appassionato e immersi in un’energia straordinaria".

Modifiche alla viabilità

L’evento, al quale sono attesi oltre diecimila spettatori, avrà conseguenze sulla viabilità della zona attorno all’Autodromo. Chiuso al traffico viale Dante nel tratto compreso dal piazzale Leonardo Da Vinci al semaforo incrocio con le vie Graziadei e Pirandello; via Pirandello dall’incrocio con via Boccaccio al semaforo incrocio viale Dante-via Graziadei; via Graziadei dalla rotonda dei Marinai al semaforo incrocio Dante-Pirandello. Off-limits, ovviamente, anche via Fratelli Rosselli dal semaforo di viale Dante all’altezza del chiosco Renzo. Il pubblico entrerà infatti in Autodromo solo dall’ingresso principale, quello di piazza Ayrton Senna, sotto l’ex torre Marlboro.

Rimarrà invece aperta alla circolazione delle auto tutta l’area comprendente via dei Colli, via Musso, via Malsicura, via Romeo Galli, alla quale si potrà accedere dalla parte ‘alta’ della zona Autodromo. Le chiusure verranno attivate dalla tarda mattinata di sabato e saranno mantenute fino al termine della manifestazione (oltre la mezzanotte).

Biglietti

Radio Ufficiale Radio 105. Il concerto è prodotto e organizzato da Trident Music, in collaborazione con Studio’s, Regione Emilia Romagna, Comune di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Media partner QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. Con il supporto di Radio Bruno. Biglietti disponibili online e nei punti vendita tradizionali.