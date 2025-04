Maxi truffa dell’ecobonus: sequestrati terreni, conti corrente e un immobile

Imola, 9 aprile 2025 - Ha ottenuto oltre duecentomila euro di crediti d'imposta derivati dai ecobonus edilizi senza che i lavori in realtà fossero stati svolti. È questa la truffa ai danni dello Stato, scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Bologna, messa in atto da un uomo residente nel territorio del Nuovo Circondario Imolese.

Le indagini sono nate dalle indagini dei militari della Compagnia di Imola i quali, attraverso l'incrocio delle informazioni presenti all'interno delle banche dati in uso al Corpo, hanno fin da subito evidenziato anomalie connesse al procedimento di ottenimento del credito d'imposta. Nello specifico, i lavori edilizi hanno fittiziamente riguardato un appartamento situato in Abruzzo che, in realtà, non aveva alcuna attinenza con il soggetto che ha beneficiato del bonus facciate, ristrutturazione ed ecobonus.

Del tutto ignari della faccenda sono risultati essere anche i condomini abruzzesi che, sentiti dalle Fiamme Gialle, hanno manifestato la loro totale inconsapevolezza dei fatti. La truffa avrebbe permesso all'uomo di ricevere crediti d'imposta pari a 235mila e 500 euro, ceduti a un istituto finanziario che, a sua volta, avrebbe proceduto alla liquidazione di oltre 195mila euro. Inoltre l'indagato, per occultare l'origine del denaro, avrebbe immediatamente trasferito i soldi, utilizzando bonifici postali, ad altre persone.

Pertanto, i finanzieri hanno informato dell'attività la Procura della Repubblica di Bologna, denunciando il presunto responsabile per truffa ai danni dello stato, autoriciclaggio e omessa dichiarazione. Inoltre, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di 195mila 472 euro su un immobile, cinque terreni, conti correnti e quote sociali.