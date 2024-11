Il concorso nel servizio sanitario delle Marche: quasi trecento per otto posti

Macerata, 22 novembre 2024 – In 268 hanno fatto domanda per partecipare al concorso pubblico aggregato degli enti del Servizio sanitario regionale delle Marche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di otto posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: quattro da destinare all’Ast di Pesaro – Urbino, tre all’Ast di Macerata (che ha gestito la procedura), due all’Ast di Fermo, uno all’Ast di Ancona e uno all’Inrca. Un bel gruppo, per un numero di posti poi non così elevato.

Ma, come spesso accade, tra la partenza e l’arrivo la situazione può cambiare anche radicalmente. Intanto due sono stati esclusi e, quindi, quelli ammessi al concorso sono stati 266. Di questi, però, lo scorso 23 luglio, giorno in cui sono state espletate le prove scritta e pratica, se ne sono presentati 145, solo 109 dei quali hanno superato le prove. A conclusione delle operazioni concorsuali, la commissione esaminatrice ha provveduto a redigere il riepilogo in ordine alfabetico dei titoli e delle valutazioni comparative (prova scritta, prova pratica e prova orale) conseguite da ogni candidato che ha conseguito un punteggio di almeno 14/20 al colloquio, e che pertanto è risultato idoneo: e il numero si è ulteriormente abbassato a 93, appena un terzo dei candidati iniziali (19 gli idonei nell’Ast di Macerata).

Un tecnico della prevenzione svolge attività di prevenzione, formazione, verifica e controllo riguardo all’igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela dell’ambiente, figura decisamente importante, tenuto conto che dal primo gennaio al 31 agosto 2024 in provincia di Macerata sono stati registrati 2.308 infortuni sul lavoro (una media di 288 al mese), due dei quali mortali. Per coprire i vuoti in organico, l’Ast continua a bandire concorsi (cinque), per posti a tempo pieno e indeterminato, per assumere medici di diverse specializzazioni: un anestesista – rianimatore, un gastroenterologo, un geriatra, un dirigente medico di malattie infettive e uno di neuropsichiatria infantile. Concluso, invece, il concorso per un dirigente medico di anatomia patologica, in sofferenza di personale: è stata assunta, a tempo pieno e indeterminato, la dottoressa Giovanna Granchelli. In fase di espletamento l’ennesimo concorso per assumere dirigenti medici per il dipartimento di emergenza urgenza, con il rischio di un ennesimo flop: una decina i candidati per sei posti, con il concreto rischio di defezioni.