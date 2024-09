Due scuole chiuse per i topi. La preside: “Già a gennaio le prime lettere al Comune”

Macerata, 11 settembre 2024 – “Da tempo l’Istituto aveva segnalato la presenza di topi e richiesto interventi di derattizzazione, specie negli spazi della cucina”. Così la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Fermi, Federica Lautizi, sullo spostamento dei 170 alunni dei plessi Medi (primaria) e Agazzi (infanzia) da oggi a martedì, al fine di consentire lavori di pulizia e derattizzazione degli edifici. Come deciso lunedì in accordo con il Comune, gli alunni della primaria saranno accolti ai Salesiani, mentre i bambini dell’infanzia alla scuola Andersen a Piediripa.

Con un documento rivolto al direttore dell’ufficio scolastico regionale e al dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Lautizi scrive: “Il Comune ha disposto le operazioni di derattizzazione con la chiusura dei plessi, dandone comunicazione all’Istituto solo domenica scorsa. Da tempo, tuttavia, l’Istituto aveva segnalato la presenza di topi e richiesto interventi (con comunicazioni inviate al Comune a gennaio, aprile, maggio e giugno; il Comune ha invece dichiarato di essere venuto a conoscenza della situazione giovedì scorso). Il giorno stesso del mio insediamento avevo inoltrato la richiesta”.

Numerosi i confronti con l’amministrazione per decidere la destinazione temporanea degli alunni, arrivata lunedì a mezzogiorno “a seguito di varie sollecitazioni telefoniche” da parte della scuola. Continua Lautizi: “La presenza di topi nei plessi ha coinvolto gli spazi adibiti alla cucina: cibi e derrate alimentari erano sommariamente conservati nei locali, di pertinenza comunale, lasciati senza alcuna protezione invece di essere rimossi in vista della pausa estiva. La presenza di frammenti dal tetto induce a pensare che i topi possano essere entrati anche da lì”. Infine la richiesta di “un sopralluogo da parte del Comune per una soluzione definitiva”.