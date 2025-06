I cacciatori raccolgono i rifiuti abbandonati nella zona di San Savino

Raccolta dei rifiuti abbandonati da parte dei cacciatori di Federcaccia Civitanova in collaborazione con Fondazione Una. Domenica si è tenuta la terza edizione della giornata ecologica denominata "Paladini del territorio". Oggetto della pulizia è stata una zona in aperta campagna a San Savino, nelle vicinanze dell’ex Speedway Park. Il consigliere comunale Roberto Tiberi si è subito messo a disposizione e in prima linea con tanto di guanti, per aiutare sia nell’organizzazione che nella raccolta rifiuti. Molto il materiale abbandonato e raccolto dai volontari, tutti cacciatori locali: diversi pneumatici, scarti di auto, un materasso e indifferenziata varia. Un ringraziamento all’assessore Giuseppe Cognigni che ha contattato il Cosmari per il ritiro dei rifiuti. Ulteriore ringraziamento al direttivo della Federcaccia locale capitanata da Massimiliano Nociaro, che a fine manifestazione ha offerto una lauta colazione a tutti i partecipanti.