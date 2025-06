Niccolò Fabi ospite della Controra. Musicultura, il live con i finalisti

Niccolò Fabi incontra il pubblico; ci sarà il concerto di The Snookers e gli incontri di poesia con Beatrice Achille e Mariachiara Rafaiani. La giornata della Controra è davvero ricca e propone anche alle 21.15 anche il live con gli otto finalisti che si esibiranno nella Banca Macerata Arena di piazza Vittorio Veneto. È l’ulteriore occasione per conoscere e ascoltare le storie e le canzoni dei concorrenti della XXXVI edizione del Festival: Alessandra Nazzaro di Napoli canterà Ouverture; Elena Mil di Monza con La ballata dell’inferno; Frammenti di Treviso con La pace; Ibisco di Bologna con Languore; ME JULY di Benevento con Mundi; Moonari di Roma con Funamboli; Abat-jour di Rieti con Oblio; Silvia Lovicario di Nuoro con Notte. Grazie al sostegno del Ministero della Cultura e di Siae, nell’ambito del programma "Per Chi Crea", ad un anno dall’esperienza allo Sferisterio, tornano in concerto a La Controra i The Snookers per il nuovo format Musicultura Refresh che vede protagonisti alcuni vincitori del Festival delle scorse edizioni. A seguire DJ set con DJ Nick. Attesissimo, alle 18.45 l’incontro nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi con Niccolò Fabi che condurrà il pubblico in un viaggio tra parole e musica condotto da John Vignola, dove l’artista presenterà il suo ultimo disco "Libertà negli occhi". Fabi attraversa da oltre vent’anni la musica italiana con uno sguardo limpido e profondo, capace di raccontare se stesso, l’uomo e il mondo con rara delicatezza: è quanto emerge con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, un progetto sperimentale come produttore, un disco di inediti con la super band Fabi Silvestri Gazzè, due Targhe Tenco per "Miglior Disco in Assoluto" "Libertà negli occhi" è il suo decimo album di inediti, un lavoro intimo ma condiviso, frutto di dieci giorni di residenza artistica tra le montagne insieme con Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Cesare Augusto Giorgini ed Emma Nolde. "Un esercizio di libertà lontano da qualsiasi aspettativa", un’avventura che riflette sul senso dell’agire e del sentire in un tempo confuso, con uno sguardo disarmato. "Libertà negli occhi più che un disco è una priorità - racconta Fabi - un modo di volgere lo sguardo, uno stato d’animo e allo stesso tempo un fatto accaduto". Alle 18 nel Cortile del Palazzo Comunale si terrà l’incontro "Poesia, voci nuove: Beatrice Achille e Mariachiara Rafaiani" dialogheranno con Ennio Cavalli. A confrontarsi sul panorama poetico odierno la triestina Beatrice Achille e la recanatese Mariachiara Rafaiani.